Oggi torna un po’ sole, ma è in vista una nuova perturbazione

Buone notizie ma di breve durata sul fronte delle previsioni meteo. «La circolazione depressionaria responsabile delle piogge alluvionali sul Piemonte va gradualmente a colmarsi – spiegano dal Centro meteo Piemonte . Per venerdì 18 aprile è atteso un miglioramento del tempo, favorito dalla rimonta una modesta area di alta pressione che determinerà il ritorno di schiarite, sebbene con qualche annuvolamento sparso specie dal pomeriggio con temperature in aumento nei valori massimi con punte intorno ai 18-20 gradi».

«Tuttavia secondo le ultime uscite modellistiche potrebbe trattarsi di un miglioramento effimero in quanto la discesa di una nuova saccatura atlantica tra la Spagna e le Baleari potrebbe favorire un nuovo peggioramento del tempo nel corso del weekend pasquale».

Tempo instabile, ma nessun nubifragio

In ogni caso, si tratterà di una perturbazione da non paragonare con quella dei giorni scorsi. Sono previsti rannuvolamente persistenti e piogge deboli, nulla a che vedere con il nudifragio appena superato. In ogni caso, proprio l’instabilità della situazione lascia aperte ancora le residue speranze di vedere un miglioramento inatteso per il weekend di Pasqua.

