Ondata di freddo intenso, alla Margherita si sfiorano i -30

Come era previsto, in questi giorni la temperatura è scesa di parecchi gradi, portandosi anche sotto lo zero nelle ore notturne. Particolarmente significativo il dato della Capanna Margherita, a 4554 metri sul Monte Rosa: nella notte si sono sfiorati i -30 gradi (per la precisione -29,9 alle 5 del mattino.

E in quota andrà anche peggio. Secondo il Centro meteo Piemonte «nelle prossime ore entrerà aria ancora più fredda in quota, collegata a una vasta saccatura di origine artica con isoterme fino a -34 gradi alla quota di 5500 metri».

Non sono previste nevicate

A dispetto di alcune previsioni dei giorni scorsi, per il fine settimana non sono previste nevicate. Al limite, qualche spolverata di fiocchi bianchi, ma molto modesta. Il weekend dovrebbe piuttosto essere caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso. Solo nella giornata di oggi, venerdì 21 novembre, sarà possibile qualche sporadica precipitazione.

«Si nota un’unica area del nostro Piemonte – spiega il meteorologo Andrea Vuolo – dove risulta essere medio-alta la probabilità per la prima neve di stagione a quote piuttosto basse, talora fino in prossimità dell’alta pianura: il Cuneese».

