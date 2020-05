Parrucchieri e negozi aprono lunedì. Bar e ristoranti il 25 maggio. Decise le date delle riaperture dopo una lunga trattativa. Il Piemonte più cauto di altri.

Dopo un lungo tira-e-molla con il Governo, i comitati scientifici e le associazioni di categoria, ecco il calendario della “fase 3” per il Piemonte. Da lunedì 18 maggio via libera a tutti i negozi, centri estetici e parrucchieri (sarebbe il classico giorno di chiusura settimanale, ma è data deroga di aprire ugualmente). Per bar, ristoranti e pizzerie occorrerà invece aspettare lunedì 25 maggio (qui il Piemonte è stato più cauto di altre regioni, che aprono tutto lunedì). Ovviamente ogni attività viene regolata da normative sulla salubrità degli ambienti e dei prodotti, e sul distanziamento dei clienti.

Distanze dimezzate al ristorante

Vietato consumare a buffet e obbligatoria la prenotazione al ristorante. Diminuisce la distanza di sicurezza tra i tavoli dei locali, prevista inizialmente a due metri: ne basta uno. Idem tra i clienti, a meno che siano conviventi. Altrimenti occorre la protezione in plaxiglass.

Gli ambulanti non alimentari

I banchi degli ambulanti non alimentari potranno tornare al mercato da martedì 19 maggio.

Basta autocertificazione

Sempre da lunedì non è più necessaria l’autocertificazione per gli spostamenti in auto, a meno che non si debba andare in un’altra regione. Il via libera verso altro regioni scatta il 3 giugno. Si potrà anche muoversi nei Paesi europei dell’area Schengen.

Seconde case

Da lunedì via libera anche alla frequentazione “normale” delle seconde case, a patto che siano nella regione. Per case fuori regione occorre aspettare il 3 giugno.

