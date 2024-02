Pazienti senza medico, ambulatori più aperti a Gattinara e Prato Sesia. Orari ampliati e rimodulati, confermati invece quelli di Borgosesia e Varallo.

A partuire da lunedì 12 febbraio si amplia l’attività degli ambulatori distrettuali di Gattinara e Prato Sesia. Si tratta di un servizio che l’Asl Vercelli ha messo a disposizione per le persone rimaste prive di medico di base. Una scelta fatta per andare incontro alle esigenze dei cittadini a cui è rivolto il servizio, pensato per il rilascio di certificati e prescrizioni, nonché per la prenotazione di eventuali visite a domicilio.

Sono invece stati confermati gli orari degli analoghi ambulatori attivi a Varallo e a Borgosesia.

Gli orari dei quattro ambulatori

Da ricordare che gli ambulatori si trovano all’ospedale di Borgosesia, alla Casa della salute di Varallo, all’ambulatorio di guardia medica alla Casa della salute di Gattinara e all’ambulatorio di via Garibaldi 22 a Prato Sesia. Questi i loro orari:

Borgosesia: lunedì 9-12, mercoledì 9-12, venerdì 9-12 e 15-18

Varallo: martedì 9-12, giovedì 15-18

Gattinara: lunedì 9-12 e 15-18, mercoledì 15-18, venerdì 9-12

Prato Sesia: martedì 15-18, giovedì 9-12

Prima di recarsi in ambulatorio occorre telefonare e prenotarsi: per visite ambulatoriali accesso solo su appuntamento telefonando al numero 366.9357 217 attivo dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15 dal lunedì al venerdì. Invece per la prescrizione di farmaci in terapia cronica inviare una mail all’indirizzo ambulatorio.mg@aslvc.piemonte.it indicando: nome farmaco e dosaggio, nome e cognome del paziente, codice fiscale e numero di telefono cellulare.

Nella foto, l’apertura dell’ambulatorio di Prato Sesia