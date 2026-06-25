È attivo da oggi, giovedì 25 giugno, nel territorio dell’Asl Vercelli, il nuovo centralino riservato ai pazienti rimasti senza medico di medicina generale. Il numero da chiamare è 0161.593.839 ed è stato predisposto per dare un riferimento unico agli assistiti che hanno bisogno di indicazioni o supporto.

Il servizio funziona dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15. Chi telefona deve restare in linea: la voce guida segnala infatti che, per non perdere la priorità acquisita, è necessario attendere senza interrompere la chiamata. Da ricordare che in zona sono circa 10mila le persone che non hanno un proprio medico.

Le richieste che si possono presentare

Il nuovo canale è destinato esclusivamente alle persone che non hanno un medico assegnato. Attraverso il centralino è possibile segnalare necessità sanitarie e amministrative, chiedere informazioni sugli ambulatori straordinari e ricevere indicazioni sulle soluzioni temporanee disponibili.

Tra i casi gestiti rientrano anche richieste legate a farmaci salvavita, visite differibili e certificati. Fino ad agosto restano comunque attivi anche i cellulari già utilizzati, 366.9357.217 e 328.1503.574: le chiamate vengono indirizzate verso il nuovo centralino.

Altri canali ancora disponibili

L’Asl Vercelli ricorda che rimane attiva anche la piattaforma Doctolib, accessibile 24 ore su 24 tramite web o app, per i pazienti già presi in carico. Il servizio consente di utilizzare un canale digitale dedicato, seguendo le istruzioni presenti sul sito aziendale.

Per le prescrizioni di farmaci in terapia cronica è inoltre disponibile l’indirizzo ambulatorio.mg@aslvc.piemonte.it. Nella richiesta vanno indicati nome del farmaco, dosaggio, nome e cognome del paziente, codice fiscale e numero di cellulare.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook