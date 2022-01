Piemonte resta in zona gialla. La quota di positività dei tamponi sale al 18 per cento.

Nella settimana 27 dicembre – 2 gennaio in Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. Il report del Ministero della salute indica comunque che il Piemonte resterà in zona gialla.

L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.35 a 1.44 e la percentuale di positività dei tamponi sale al 18%. L’incidenza è di 1.817,04 casi ogni 100mila abitanti.

I posti letto occupati

Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è del 21,7 per cento e quello dei posti letto ordinari è del 26 per cento. Numeri che, seppur in crescita, mantengono il Piemonte in zona gialla.