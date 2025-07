A Borgosesia domani nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3737m.

Mattino sereno con nubi in aumento

La giornata di sabato 12 luglio a Borgosesia si aprirà con condizioni meteorologiche prevalentemente stabili. Nelle prime ore del mattino il cielo si presenterà poco nuvoloso, con ampi spazi soleggiati che favoriranno una partenza di giornata piuttosto mite e gradevole. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 18 °C, in un contesto termico tipico del periodo estivo. Tuttavia, già dalla tarda mattinata, sarà visibile un progressivo aumento della nuvolosità, segnale dell’imminente cambiamento atmosferico previsto per le ore successive.

Pomeriggio instabile: in arrivo i temporali

Nel corso del pomeriggio, la situazione meteo subirà un netto peggioramento. Secondo le previsioni di 3B Meteo, l’afflusso di aria umida e instabile dai quadranti sud-occidentali favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi, con una maggiore probabilità di fenomeni tra le ore 14:00 e 19:00. Le precipitazioni potranno risultare localmente intense, accompagnate da raffiche di vento e, in alcuni casi, da grandinate isolate. Le temperature massime non supereranno i 27 °C, in calo rispetto ai giorni precedenti.

Sera in miglioramento, ma ancora instabile

Con il calar del sole, la situazione tenderà a migliorare progressivamente. Tuttavia, persistono condizioni di instabilità residua, con possibilità di brevi rovesci o piovaschi sparsi, specialmente nelle aree montane e pedemontane limitrofe. Le temperature serali si manterranno sui 20–21 °C, mentre la ventilazione sarà debole o moderata dai quadranti settentrionali. Il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con schiarite più ampie nella tarda serata. La nottata, salvo locali fenomeni isolati, dovrebbe trascorrere con tempo asciutto e clima gradevole.

Tendenza meteo

Domenica 13: residui temporali segnalati nel corso della giornata, con massime sui 26 °C .

Lunedì 14: possibilità di temporali sparsi, massime intorno ai 29 °C .

Martedì 15: ritorno del sole predominante, con clima più stabile e risalita delle massime fino a 32 °C .

