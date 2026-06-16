Piemonte, torna il grande caldo: attesi picchi fino a 37-38 gradi

Un’ondata di caldo importante è attesa in Piemonte nei prossimi giorni, a partire da metà settimana, con il rinforzo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centrale. A segnalarlo, tra gli altri, sono Centro meteo Piemonte e 3bmeteo.com, che indicano un progressivo aumento delle temperature soprattutto da giovedì e venerdì.

In questo inizio di settimana la regione resta ai margini dell’alta pressione, con correnti più asciutte da nord-ovest in quota. Il tempo si mantiene stabile e soleggiato, con clima ancora abbastanza asciutto in pianura.

Da metà settimana il caldo si farà più intenso

La situazione cambia in particolare da domani, mercoledì 17 giugno, quando l’anticiclone di matrice subtropicale tenderà a rinforzarsi. Secondo le previsioni, il Piemonte entrerà in una fase prolungata di caldo, che potrà risultare anche moderata o intensa, con valori in aumento giorno dopo giorno.

Il picco è atteso tra venerdì e il fine settimana. In Pianura Padana, e in particolare sulle pienure piemontesi, le temperature potranno raggiungere o superare i 37-38 gradi. Centro meteo Piemonte segnala valori verso la soglia dei 35 gradi e localmente oltre nella prossima settimana, una tendenza che dovrà comunque essere confermata.

Notti afose e caldo anche in montagna

Con l’intensificazione del caldo aumenteranno anche le temperature minime. Nel prossimo fine settimana, soprattutto nelle aree urbane, le minime potrebbero non scendere sotto i 22-23 gradi. In questi casi si parla di “notti tropicali”, con una sensazione di afa più marcata per l’aumento dell’umidità nelle ore notturne.

Farà caldo anche in montagna. Secondo 3bmeteo.com, lo zero termico potrà salire oltre i 4000 metri e non sono escluse punte vicine ai 30 gradi anche a 1000-1200 metri, soprattutto sulle Alpi. Una situazione che conferma la portata dell’ondata di calore in arrivo anche nelle zone di quota.

Possibili temporali di calore sulle Alpi

Il tempo resterà nel complesso buono e soleggiato, ma il rinforzo dell’anticiclone non escluderà del tutto l’instabilità. Tra giovedì e venerdì potranno svilupparsi rovesci o temporali di calore sulle Alpi, con possibili sconfinamenti verso Prealpi, pedemontane e localmente pianure piemontesi.

I fenomeni, dove presenti, saranno localizzati ma potranno risultare anche intensi. La tendenza resta da confermare con i prossimi aggiornamenti. Al momento il grande caldo potrebbe proseguire anche nella prima parte della settimana successiva, per almeno 4 o 5 giorni, prima di una possibile rimodulazione al Nord.

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