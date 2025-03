Pioggia e neve in arrivo: si teme maltempo per almeno cinque giorni. Una nuova perturbazione investirà il Piemonte a partire dal pomeriggio di oggi.

Pioggia e neve in arrivo: si teme maltempo per almeno cinque giorni

Il meteo si guasta e resterà instabile probabilmente fino a giovedì o venerdì prossimi, alternando piogge e parziali schiarite, ma sempre in un quadro perturbato. Le prime precipitazioni, come amnnuncia il Centro meteo Piemonte, arriveranno già nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 9 marzo.

«L’alta pressione responsabile di una settimana tipicamente primaverile – scrivono gli esperti – cede sotto l’avanzata di una vasta circolazione depressionaria tra la Penisola iberica e il Portogallo che tra il pomeriggio-sera di domenica e la notte su lunedì provocherà sulla nostra regione un marcato seppur rapido peggioramento del tempo. Dopo una mattinata di domenica parzialmente nuvolosa, con ancora la possibilità di qualche schiarita, entro le ore centrali del giorno la nuvolosità si farà via via più compatta su tutta la regione con le prime deboli piogge da metà pomeriggio ad iniziare da Cuneese, Langhe, basso Astigiano e Alessandrino e le prime nevicate lungo le Alpi oltre 1200-1500 metri».

In serata le piogge diventeranno diffuse a tutta la regione anche di moderata intensità, forti localmente soprattutto sul basso Piemonte.

Lunedì una tregua

«Già dalla tarda nottata su lunedì le precipitazioni saranno in esaurimento da Sud fino a un completo esaurimento entro la mattinata di lunedì – annuncia sempre il centro meteo -. Sulle Alpi attesi localmente fino a 20-40 centimetri di neve fresca sopra i 1400 metri con punte massime intorno ai 50 centimetri sopra i 1500 metri tra Alpi Liguri, Marittime e su Alpi Pennine e Lepontine».

La giornata di lunedì sarà caratterizzata comunque da marcata nuvolosità.

Altri giorni di maltempo

Ma le previsioni per i giorni successivi non lasciano prevedere al momento nulla di primaverile. Come accennato, al momento i modelli meteo prevedono un’alternanza di pioggia e parziali schiarite, ma sempre in un quadro di forte instabilità. Un quadro che dovrebbe perdurare almeno sino a giovedì o addirittura venerdì: al momento però è ancora presto per avere previsioni attendibili così avanti nel tempo: si vedrà se questa situazione verrà confermata nei prossimi giorni.

