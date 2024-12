«Più che moderati, politici in carriera». Il Pd boccia il progetto valsesiano. Dal centrosinistra arriva una stroncatura della nuova Unione creata sotto l’ala di Forza Italia.

«Più che moderati, politici in carriera». Il Pd boccia il progetto valsesiano

Solo opportunismo e desiderio di fare carriera, con le esigenze reali dei cittadini che sono tenuto sullo sfondo. Così la segreteria provinciale di Vercelli del Partito democratico bolla il progetto dell’Unione dei moderati, che da un mese circa ha visto convergere sotto le ali di Forza Italia una trentina di amministratori della Valsesia.

«Da alcuni giorni – si legge su una lettera aperta – le cronache della Valsesia ci parlano di trasmigrazioni politiche tra gli amministratori locali appartenenti al centrodestra. Non è una novità, a tutti i livelli istituzionali sono frequenti i cambi di casacca che privilegiano ora l’uno ora l’altro dei tre partiti della coalizione, a seconda della convenienza del momento e della capacità di questo o quel capo corrente di fare campagna acquisti. Per rimanere nella nostra Provincia le recenti elezioni comunali a Vercelli ne sono state un esempio significativo».

“I cittadini grandi assenti”

Partendo da queste premesse, la bocciatura del nuovo progetto politico è senza appello: «Non ci interessa comprendere o dare giudizi su quali siano le “utilità” che qualcuno è stato in grado di mettere sul piatto, già autorevoli esponenti provinciali di Lega e Forza Italia sono intervenuti per dare la propria versione. Una cosa è certa: non ci troviamo sicuramente di fronte a scelte frutto di motivazioni ideali, ma della ricerca di bassi vantaggi personali, finalizzati a giochetti di potere e di posizionamento utilitaristico dove emerge il grande disinteresse per i cittadini, che purtroppo sono i grandi assenti, abituati a subire passivamente senza rendersi conto di essere strumento di ciniche manovre che ignorano i reali bisogni e le aspettative del territorio».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook