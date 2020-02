Pizza napoletana e tanto pesce: a Cossato apre il Ristorante “Giulia”. L’apertura è fissata per sabato 22 febbraio in via Martiri della Libertà 167.

A Cossato sono in arrivo i sapori tipici della cucina partenopea grazie al Ristorante Pizzeria “Giulia” di Fabrizio Rondo e Katia Perotto che aprirà sabato 22 febbraio a cena, a partire dalle ore 19, in via Martiri della Libertà 167. “Ho avuto in gestione locali nel Biellese, in Valsesia, Valle d’Aosta e Liguria ma il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di aprire una pizzeria – spiega il titolare – Così quando si è presentata l’occasione non me la sono lasciata scappare. Si chiamerà Giulia come mia figlia, grande amante dei rapper napoletani e della città del Vesuvio. L’obiettivo è quello di portare alto il nome della ristorazione partenopea nel Biellese”.

Sapori tipici napoletani

Tanti i punti di forza del nuovo locale. “Fiore all’occhiello saranno sicuramente le nostre pizze – continuano i titolari – Avranno tutte il bordo alto come vuole la tradizione napoletana e saranno realizzate con impasto di farina di tipo 1 lievitato almeno 48 ore e con prodotti di alta qualità provenienti dal capoluogo partenopeo, come le acciughe di Cetara e la mozzarella fior di latte prodotta dai caseifici campani. Ho conosciuto anche Gino Sorbillo, vera istituzione della pizza napoletana, per scoprire tutti i segreti di questa straordinaria specialità. Serviremo, inoltre, un menù quasi esclusivamente di pesce. Si parte con gli antipasti o con delle piccole entrée di mare, quali baccalà mantecato e acciughe servite con il burro, per proseguire con primi e secondi delicati oltre agli immancabili fritti. A conclusione dei pasti, un’ampia selezione di dolci fatti rigorosamente in casa. Grazie alla collaborazione con Heineken, infine, saremo uno tra i primi locali a servire la birra Messina alla spina. Ottimo anche il rapporto qualità – prezzo. A mezzogiorno il menù fisso avrà il prezzo di 11 euro oppure ci sarà la possibilità di scegliere un piatto singolo o una pizza, tra una selezione di farciture, accompagnati da una bibita a 8 euro”.

Orari e contatti

Il Ristorante Pizzeria “Giulia” aprirà, come si è detto, sabato 22 febbraio.

Osserverà i seguenti orari: a pranzo dal martedì al venerdì e alla domenica dalle 12 alle 14; a cena dal martedì al giovedì e alla domenica dalle 19 alle 24 e al venerdì e sabato dalle 19 alle 2.

Il locale dispone di un ampio parcheggio privato riservato alla clientela. Per ulteriori informazioni, per prenotazioni ed asporto contattare il numero 351-6181660.