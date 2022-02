Polo sanitario nella ex scuola elementare di Ponzone

Polo sanitario: così l’ex scuola elementare di Ponzone trova nuova vita.

Polo sanitario nell’ex scuola

Arriva una casa di comunità a Ponzone. C’è anche il progetto di Valdilana tra quelli finanziati all’interno del Pnrr. Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale aveva presentato la candidatura che è stata accolta. Sono tre le Case di comunità che riceveranno i fondi europei nel Biellese: Biella, Cossato e appunto Valdilana, per un totale di 4,5 milioni. Sorgerà nelle ex scuole elementari di Ponzone spostate proprio all’inizio dell’ultimo anno scolastico.

«Abbiamo appreso la notizia dalla Regione Piemonte e siamo molto soddisfatti della scelta che individua Valdilana come una delle tre sedi dove verranno realizzate nel Biellese – spiega il sindaco Mario Carli -. La dislocazione sarà quella delle ex scuole elementari in frazione Ponzone».

La struttura

Ma cosa si intende per casa di comunità? Sono strutture in cui opera una equipe multiprofessionale di medici di famiglia, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e che può ospitare anche assistenti sociali. Grazie a questa operazione si va a rafforzare in modo significativo l’assistenza sanitaria di prossimità, attraverso strutture intermedie con l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di presa in carico del paziente che garantisca il migliore rapporto di continuità assistenziale nel percorso di cura tra ospedale e territorio e viceversa.

Per quanto riguarda il progetto di Valdilana l’obiettivo è di portare i servizi socio-sanitari del territorio a Ponzone nella nuova sede, sicuramente si trasferiranno i servizi ora ospitati nei locali vicino al cinema “Giletti”, ma la scommessa è di implementarli ulteriormente. «Come amministrazione comunale – riprende Carli – lavoreremo, per quanto di nostra competenza, con tutti gli interlocutori per affrontare la sfida socio-sanitaria e assicurare ottimi livelli di assistenza e cure primarie che attualmente non sono sufficienti rispetto alle reali esigenze dei cittadini».

Gli interventi

Il progetto di Valdilana è stato inserito in un lungo elenco di interventi della Regione Piemonte. Ora il piano approvato dalla giunta passerà ora al vaglio del consiglio regionale per l’approvazione definitiva entro la fine del mese.

Il canale con l’Asl Biella è aperto e consolidato per lavorare in sinergia e portare sul territorio servizi importanti per i cittadini. Bisognerà capire anche come integrare i servizi con l’ex ospedaletto di Trivero.