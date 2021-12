Ponte Romagnano, le foto della riapertura

Ponte Romagnano, finalmente la riapertura: questa mattina è stato inaugurato il collegamento provvisorio tra le due sponde.

Ponte Romagnano, la riapertura

E’ arrivato finalmente il giorno della riapertura per il ponte di Romagnano. Questa mattina Anas ha aperto al traffico la viabilità provvisoria tra Romagnano e Gattinara. Il tracciato consente di ripristinare il collegamento interrotto a ottobre 2020 per il crollo di tre delle sei campate del ponte di raccordo tra le province di Novara e Vercelli sulla ex strada provinciale 142 “Biellese”, entrata nel perimetro di gestione di Anas a partire da maggio 2021.





































La struttura

Il nuovo tracciato provvisorio, illustra l’azienda, si estende per circa 300 metri e comprende, oltre alle bretelle di raccordo con le rotatorie già esistenti sulle sponde di Romagnano Sesia e Gattinara, un ponte di tipo bailey realizzato interamente in acciaio lungo 156 metri. L’importo complessivo dell’investimento per la realizzazione e l’esercizio del ponte provvisorio oggi inaugurato ammonta a circa 4 milioni e 900 mila euro.

Un passaggio importante

«Il ripristino del collegamento tra Romagnano Sesia e Gattinara costituisce un passaggio importante per la riconnessione territoriale tra le province di Novara e Vercelli – osservano da Anas – A metà marzo 2021 Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Romagnano Sesia e Anas (Gruppo FS Italiane) hanno sottoscritto la convenzione per il ripristino del collegamento. Poiché a marzo il tracciato stradale rientrava tra quelli oggetto di procedura di riclassificazione per il rientro nel perimetro della gestione statale – il rientro nella gestione Anas è avvenuto lunedì 10 maggio – lo strumento della convenzione ha consentito ad Anas di anticipare gli interventi di ripristino della viabilità rispetto alla presa in gestione».

Il progetto

«Il progetto di intervento è stato sviluppato da Anas già a partire da dicembre 2020 ed è stato concluso a febbraio 2021 con avvio dei lavori a giugno 2021 in seguito alle difficoltà oggettive e imprevedibili riscontrate in fase di bonifica bellica. Superate le fasi di maltempo che tra ottobre e novembre hanno interessato la Regione causando rallentamenti nelle lavorazioni riguardanti la posa delle armature, il getto dei calcestruzzi e la movimentazione delle terre, nel corso degli ultimi giorni i lavori sono ripresi a pieno regime consentendo di concludere le ultime attività. Il progetto di ricostruzione del ponte crollato è in corso».