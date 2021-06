Portata a Cascia lampada accesa a Pray da una donna guarita dal Covid

Portata a Cascia dal Cammino della Luce la lampada voluta da una giovane guarita dal Covid.

Riprende il Cammino della Luce di Pray. Anche quest’anno è dedicato alla Madonna d’Oropa: il suo percorso di pellegrinaggio è ripreso dopo l’interruzione dovuta alla pandemia e alle restrizioni che ne sono derivate. Nei giorni scorsi il gruppo si è infatti recato a Cascia, una meta significativa per l’associazione. «Siamo riusciti ad andare a Cascia – spiega il responsabile Ivan Placido -. Siamo molto affezionati a questo luogo dove ci rechiamo ogni anno. Questa nostra prima uscita è stata significativa, nella chiesa di Santa Rita a Pray infatti una ragazza della zona che era stata colpita da Covid ed era stata ricoverata in ospedale per un mese, ha acceso la lampada. Abbiamo effettuato il viaggio in pulmino e siamo poi riusciti a portare il lume acceso sino a Cascia depositandolo nella cappella della basilica davanti all’urna della santa. Per noi è stata una bella emozione sia il momento dell’accensione, sia l’averla posata nella cappelletta».

Le altre attività

Intanto il gruppo di volontari, che si impegna anche in campo sociale, sta pensando di proporre altri momenti di preghiera e riflessione. «Stiamo pensando – conclude Placido – in estate di fare un viaggio alla Madonna di Loreto nelle Marche e in Trentino. Il filo conduttore di questi pellegrinaggi sarà sempre la Madonna d’Oropa. Avevamo fatto un programma diverso ma, visto il periodo, abbiamo dovuto rivoluzionarlo. Ma siamo ripartiti e questo è importante, ora cercheremo di ripartire anche con le altre attività caritatevoli che ci mancano molto».