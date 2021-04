Portula ricorda il partigiano Egidio Beltrame: aveva 96 anni

Portula ricorda il partigiano Crociato: si unì alla Resistenza a soli 19 anni.

Portula ricorda un partigiano

Addio al partigiano Crociato: la Valsessera piange Egidio Beltrame. Da anni si era trasferito in Liguria a Diano Marina, nella cittadina marittima si è spento nei giorni scorsi. Immigrato dal Veneto a Portula, a 19 anni è entrato nelle formazioni garibaldine che confluirono nella 50ª Brigata, operante nel Biellese Orientale e nella Baraggia.

A dare la notizia Luciano Guala dell’Anpi provinciale di Biella: «Come tutti i suoi compagni di lotta ci ha lasciato un insegnamento prezioso: che la libertà va conquistata in prima persona. Lui ed i suoi compagni, e le staffette, non hanno delegato a nessuno il compito di liberarsi dall’ingiustizia, dalla diseguaglianza, dalla violenza, dalla miseria morale, oltre che da quella economica, in cui il regime fascista aveva fatto precipitare l’Italia. Non esistono vaccini contro il fascismo: ma esistono, e sono potenti, i valori della solidarietà, del rispetto e dell’accoglienza, e per fortuna esiste il dono più grande che ci hanno fatto le persone come “Crociato”, la Costituzione, che indica l’idea di come si sta insieme».

LEGGI ANCHE: Crevacuore ricorda il partigiano Vito Villani, morto a 95 anni

“Partigiani dell’umanità”

Aggiunge ancora: «Noi oggi possiamo darci l’orizzonte che ci suggerisce l’Anpi : usare e realizzare questi valori, per diventare partigiani dell’umanità. Queste poche parole per un ringraziamento ed un impegno: il tuo esempio non verrà lasciato cadere, anche se non abbiamo la stessa fede, e nemmeno una parte di coraggio che hai avuto tu. Grazie Crociato».

L’ingresso nella Resistenza

Egidio Beltrame era nella 12ª Divisione Garibaldi. Di professione attaccafili in una azienda tessile, da giovanissimo partecipò alla lotta partigiana aggregandosi alla lotta per la Resistenza in montagna, aveva appena 19 anni. Aveva combattuto sulle montagne insieme anche ai suoi fratelli e per molti resta un esempio della storia di Resistenza che ha caratterizzato l’Italia.

Era nato il 23 febbraio del 1925, aveva da poco compiuto 96 anni. Le sue condizioni di salute sono peggiorate nell’ultimo periodo fino alla morte. In tanti se lo ricordano ancora in Valsessera, aveva vissuto a lungo in frazione Scaglia a Portula. Poi il trasferimento in Liguria.