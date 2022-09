Pray rivede la sua “vetrina” dopo due anni di stop: eventi per tutti i gusti (metti il pezzo nella prima pagina di speciale ma anche il programma che c’è sulla seconda)

Si cercherà di coinvolgere il pubblico proponendo un ampio ventaglio di iniziative. Un’occasione per valorizzare il nostro paese.

Pray torna protagonista con la “vetrina”

Quattro giorni di musica, festa, gastronomia

Si alza il sipario sulla 32ma edizione di “Pray in vetrina”. La manifestazione terrà infatti banco in Valsessera da domani sino a lunedì 19 settembre. I membri della Pro loco sono impegnati da tempo per organizzare la kermesse che ha avuto un fermo di due anni a causa delle restrizioni Covid. Lo scorso anno era stata proposta la manifestazione “Aspettando Pray in vetrina” proprio per continuare, anche se in forma ridotta, questa tradizione trentennale.

«La “vetrina” ritorna – conferma il presidente della Pro loco Aldo Vellati –: la macchina organizzativa si è già messa in modo da tempo, per trovare eventi che possano coinvolgere il pubblico. E verrà proposta con la formula classica, cioè con quattro giorni di festa in calendario a metà settembre. Dopo la sosta dei due anni passati tutto ritornerà come consuetudine con protagonista la gastronomia, il mercatino, spettacoli, musica, sport. Si cercherà di coinvolgere il pubblico diversificando e offrendo un modo per stare insieme e valorizzando il nostro paese».

Per rendere Pray più colorato è stato organizzato il concorso dedicato ad abbellire il paese e le vetrine. Gli organizzatori hanno infatti invitato i cittadini e i commercianti fino alle 19, a partecipare al concorso inviando le foto delle loro decorazioni. Bisognerà decorare balconi, facciate, vetrine, con i colori tipici della festa (giallo e fucsia) e inviare la foto alla pagina della Pro loco di Pray via messanger. Tutte le immagini saranno pubblicate su Facebook dove saranno aperte le votazioni. Le foto che avranno ricevuto più mi piace decreteranno la vetrina e l’addobbo vincenti. In palio un pacchetto Smartbox per due persone per ogni categoria. La premiazione avverrà lunedì sera.

Tra le novità dell’edizione 2022 ci sarà uno spazio dedicato ai motori con auto d’epoca, jeep, la possibilità di cimentarsi e assistere a dimostrazioni di automodelli elettrici in scala 1:10 e uno spettacolo laser che illuminerà il cielo di Pray chiudendo in bellezza l’edizione 2022.

«Sotto il mercato coperto – continua Vellati – ci sarà lo spazio dedicato all’enogastronomia e alla ristorazione con “Sapori in tavola” e “Sapori in vetrina”. Ci saranno piatti tipici e poi le serate musicali al salone polivalente. La giornata di domenica vedrà protagonista il mercatino e poi artisti e gli intrattenimenti musicali, che si posizioneranno lungo via Bartolomeo Sella. Siamo contenti di riuscire a riproporre questo evento che attira migliaia di persone e che è un fiore all’occhiello per Pray e per la Valsessera».

A essere coinvolte saranno poi, come sempre, le associazioni del territorio che daranno, in vari modi, il loro contributo, i negozianti e gli artigiani. Saranno presenti anche i giovani che aiuteranno nel servizio ai tavoli e a dare una mano alla vetrina di Pray.

Il paese di Pray si prepara a ospitare la 32ma edizione della sua festa. Impegnati decine di volontari con il coordinamento della Pro loco del paese: qui sopra, il presidente Aldo Vellati

Dopo due anni di stop forzato, domani apre i battenti la 32ma edizioni della manifestazione più importante della Valsessera

Attese migliaia di persone, grande impegno organizzativo da parte della Pro loco e di altri volontari

Il programma degli eventi da domani a lunedì

Venerdì 16 settembre

ore 16.30: apertura del luna park;

ore 18: “Sapori in vetrina” con mostra mercato, “Festa delle bionde” una serata dedicata alla birra;

ore 19: “Sapori in tavola” un itinerario gastronomico tra piatti di Piemonte, Liguria, Lazio e Sicilia (al mercato coperto);

ore 21.30: al salone polivalente spettacolo con Fuori Menù party rock.

Sabato 17 settembre

ore 18: “Sapori in vetrina” con mostra mercato;

ore 19: “Sapori in tavola” un itinerario gastronomico tra piatti di Piemonte, Liguria, Lazio e Sicilia (al mercato coperto);

ore 21.30: nel polivalente disco party in diretta con Radio Valsesia e flair barman show.

Domenica 18 settembre

dalle 7: via Bartolomeo Sella sarà isola pedonale;

dalle 10: fiera mercato di hobbisti, artigianato, associazioni e altro, apertura “Sapori in vetrina” con mostra mercato;

ore 9.30: festa del gruppo alpini Pray – Pianceri;

dalle 9.30 alle 17: dimostrazione e gara di automodelli elettrici in scala 1:10 dell’associazione Cfp di Valdilana, per informazioni contattare il 3471582829.

ore 10.30: messa nel salone polivalente;

ore 12: “Sapori in tavola” un itinerario gastronomico tra piatti di Piemonte, Liguria, Lazio e Sicilia (al mercato coperto);

ore 14: nel campo sportivo presentazione di tutte le squadre della stagione 2022-’23 dell’ Fc Valsessera e 2° memorial Federico Villani, under 16.

dalle 14.30:

nell’area motori raduno fuoristrada Jeep Pian della Luna Jeepers club e

raduno di auto d’epoca multimarca;

esibizione delle allieve di Incontra la danza, in piazza Lora Totino;

la compagnia teatrale Carovana presenterà il revival anni ‘70-’80-’90;

musica in strada con la Dirty Dixie Jazz band;

ore 19: “Sapori in tavola” un itinerario gastronomico tra piatti di Piemonte, Liguria, Lazio e Sicilia (al mercato coperto);

ore 21.30: musica d’autore con Wally Allifranchini jazz band

Lunedì 19 settembre

ore 19: “Sapori in tavola” un itinerario gastronomico tra piatti di Piemonte, Liguria, Lazio e Sicilia (al mercato coperto);

nell’area verde, lasershow by Megacromia

Gli spettacoli, durante i quattro giorni di festa, sono ad ingresso gratuito

