Prenotare una visita specialistica? Un’odissea. La protesta di un cittadino di Varallo

Prenotare una visita specialistica? Un’odissea. Lo sfogo del varallese Ferruccio Baravelli.

A metà agosto il medico di famiglia gli prescrive una visita specialistica dermatologica. E qui inizia una vera odissea per Ferruccio Baravelli, varallese, molto conosciuto in zona per il suo impegno all’interno dei Cai, anima del Grim, appassionato della montagna e dello sport in generale.

Dopo la brutta esperienza vissuta lo scorso dicembre quando ha temuto per un problema cardiaco e – ricorda – «il servizio sanitario nazionale mi voleva mandare a Cuneo due mesi dopo per risolverlo. Si scoprì invece che avevo una doppia trombo-embolia polmonare massiva e questo solo grazie a due medici coscienziosi extra-ospedalieri, merce rara», oggi è alle prese con un problema decisamente meno grave ma che ha a che fare sempre con la sanità. «Ogni volta che la salute ci abbandona, specie col passare del tempo, inizia una nuova odissea nel mondo surreale del sistema sanitario nazione italiano», commenta e spiega: «Il 17 agosto il mio medico di famiglia mi prescrive una visita specialistica per un gran fastidio di origine dermatologica. Provo a prenotare con la App e non c’è speranza, nessuna disponibilità da nessuna parte. Provo in farmacia, idem su Vercelli e Borgosesia nonché Varallo, non c’è disponibilità. Per il resto non sono in grado neanche di dirmi, perché sino a settembre il loro sistema non consente di cercare altri centri piemontesi fuori provincia. Provo col magnifico numero verde: “richiamare più tardi tutti gli operatori sono impegnati” è la frase ripetuta all’infinito. Rinuncio e comincio a curami da solo, peccato non possa anche rinunciare a pagare le tasse per un servizio sanitario di questo tipo. Dopo due settimane il problema non solo non si risolve ma c’è una improvvisa recrudescenza, mi serve proprio un dermatologo».

E ricomincia il calvario: «Riprovo con la App e non c’è speranza, nessuna disponibilità anche allargando la cerchia a tutto il Piemonte. Riprovo col numero verde e riparte il solito ritornello “richiamare più tardi tutti gli operatori sono impegnati”. Sento il medico, sostituto del mio medico di famiglia, che non sa come aiutarmi e mi consiglia di riprovare in farmacia. Vado in farmacia e miracolosamente esce un risultato: tra 51 giorni disponibilità a Cigliano, ore 9 del mattino. Oppure più comodamente, si fa per dire, a Vercelli ma i tempi vanno ben oltre i 51 giorni. Seppur pensionato, “io speriamo che me la cavo”, ma come accidenti potrebbe fare uno più anziano di me a raggiungere Cigliano alle 9 del mattino, magari con mezzi pubblici inesistenti? Siamo all’apoteosi dell’assurdità. Ciò che ti allontana dalle istituzioni e ti porta a immaginare una reazione a tanta impotenza di fronte a quanto ti sarebbe istituzionalmente dovuto. E prima o poi succederà, purtroppo».

La domanda sorge dunque spontanea e Baravelli la rivolge nientemeno che al presidente della Repubblica: «Ma solo noi contribuenti abbiamo degli obblighi, come l’obbligo del vaccino, l’obbligo di pagare le tasse per avere dei servizi di questo tipo? Lo Stato, le istituzioni, il servizio sanitario nazionale, caro presidente Mattarella, hanno ancora qualche obbligo verso di noi? Su Facebook scopro situazioni anche peggiori della mia ma non mi sono di conforto, aumenta solo la mia rabbia. Sono scorato, perché recentemente ho preso posizione su un disservizio sanitario dell’ospedale di Borgosesia e, con quella risposta, sono stato deriso, trattato come uno scocciatore e da qualcuno ignorato. Mi sento come tanti vittima di un sistema fallimentare, seppur in uno stato democratico, che ci vede tutti impotenti di fronte alla negazione di servizi essenziali. Penso agli anziani, le cui lacrime non fanno più testo e che in passato avrebbero indignato chiunque. Penso agli ammalati gravi, soprattutto quando sono soli e abitano in luoghi dove i trasporti e le comunicazioni con i grandi centri sono difficili per non dire inesistenti. Infine penso al nostro ospedale di Borgosesia che non è stato preso neppure in considerazione alla mia richiesta per ottenere questo servizio, ospedale che sembra non esistere più da quando è diventato un Centro regionale Covid. Manco tra sei mesi mi è stata proposta una visita a Borgosesia».

Alla fine, nello sconforto totale, Baravelli decide che invece di spendere 21,70 euro ne spenderà una ottantina ma almeno fra 4 giorni, a Borgosesia, capirà come deve curare il suo fastidioso problema, ovvio privatamente. «Perché così è come finisce la maggior parte delle volte – sottolinea -, ingoiando il rospo e tirando avanti, persino plaudendo il nostro presidente e tutti i politici che in tivù quotidianamente ci parlano di fiducia nello Stato e nelle sue istituzioni».

L’appello va poi agli amministratori locali, provinciali e regionali soprattutto, «a vigilare molto attentamente prevenendo il futuro del nostro ospedale di Borgosesia e contrastando disegni politici avversi, che non sono nati oggi. Io sono troppo vecchio per incatenarmi da qualsiasi parte, ma mi ricordo di chi lo ha fatto anni fa e che “non deve essere dimenticato”, anche se questo significa andare contro la politica ufficiale degli interessi e gli ordini “di scuderia”».

