Presentata a Madrid La Vuelta 25, al via in Piemonte il 23 agosto

“È una strategia vincente – hanno aggiunto – come dimostrano i numeri dei turisti in continuo aumento, con le presenze degli stranieri che hanno superato quelle degli italiani. Dall’estero in Piemonte arriva il 52% dei visitatori contro il 48% degli italiani, un dato superiore anche alla media nazionale. Far entrare nel cuore degli spagnoli e di tutti coloro che guardano la Vuelta le immagini e la bellezza del Piemonte potrà essere un prezioso volano di sviluppo per attrarre turisti nei prossimi anni. Gli spagnoli arrivati in Piemonte nel 2023 sono stati 83mila con un tempo medio di permanenza di 2,6 notti. Rispetto all’anno precedente si è registrata una crescita del 16% di arrivi e 24% e presenze. È nostra intenzione far crescere ancora queste cifre”.

I Paesi collegati per la corsa saranno 190, l’audience media in televisione è di 1.300.000 spettatori giornalieri, il sito internet della Vuelta registra oltre 18 milioni di contatti annui e sui social media raggiunge quasi 13milioni di visualizzazioni con oltre 2milioni di follower – e un volano di ricadute economiche per tutto il territorio.

Come ricorda Javier Guillén, direttore de La Vuelta a España, “due anni fa, alla partenza in Olanda, il ritorno economico era stato di 40 milioni di euro e le ricadute economiche dirette sul territorio erano state di 17 milioni. Nel tempo la Vuelta è cresciuta. Ci aspettiamo un impatto ancora più grande per l’edizione 2025 con partenza in Piemonte”.

Le 4 tappe piemontesi

Tra il 23 e il 26 agosto La Vuelta passerà per 137 Comuni, di cui 73 in provincia di Torino, 12 in quella di Biella, 3 in quella di Vercelli, 19 in quella di Novara e 30 in quella di Cuneo.

Tappa 1, 23 agosto