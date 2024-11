Previsioni meteo: fine settimana soleggiato. Nei prossimi giorni la nostra regione si troverà al confine tra un promontorio anticiclonico in risalita sul Mediterraneo occidentale e un minimo barico in discesa dall’Europa orientale lungo le coste adriatiche. A dirlo è il bollettino meteo di Arpa Piemonte.

Previsioni meteo: un aumento progressivo di vento

Tale configurazione porterà a un temporaneo aumento della ventilazione dai quadranti settentrionali per la giornata odierna, con locali rinforzi di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali. Con l’allontanamento verso sud del minimo si assisterà a un calo della ventilazione a tutte le quote e a un aumento dei valori di pressione, condizioni che favoriranno la formazione di foschie e nebbie anche compatte e localmente persistenti. Il cielo si manterrà quindi più grigio sulle pianure e sereno o soleggiato in alta montagna.

La giornata odierna

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso sulle Alpi, qualche addensamento sull’Appennino al mattino, parzialmente nuvoloso in pianura con foschie, nebbie anche fitte e nubi basse. Nebbie più dense e persistenti sulle pianure orientali.

Come sarà il weekend

Domani, sabato 30 novembre, al mattino cielo sereno o velato sulle Alpi, parzialmente nuvoloso sulla fascia pedemontana occidentale e settentrionale e sull’Appennino, foschie e nebbie anche dense sulle pianure centro-orientali. Al pomeriggio aumenta la nuvolosità sui rilievi occidentali e settentrionali con l’eccezione dell’alta montagna, dove prevale

ancora il sereno; poco nuvoloso altrove. Nuove foschie e nebbie dalla sera.

Domenica 1 dicembre cielo sereno o velato; al pomeriggio aumento della nuvolosità sui rilievi nordoccidentali e settentrionali

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook