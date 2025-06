Prima ondata di caldo: temperature in forte aumento. Da oggi clima già estivo e in deciso consolidamento: attenzione a picchi oltre i 30 gradi tra venerdì e sabato. Tutti i dettagli meteo.

Prima ondata di caldo: temperature in forte aumento

E’ arrivata l’estate? Può darsi. Di certo, dopo un inizio di settimana ancora moderatamente caldo e con qualche annuvolamento mattutino, il meteo è destinato a cambiare a partire da oggi, mercoledì 11 giugno. Da metà settimana, infatti, secondo i meteorologi si entra nel vivo della prima ondata di caldo della stagione, con un aumento sensibile delle temperature a tutte le quote.

Da oggi e almeno fino domenica, il protagonista assoluto sarà l’anticiclone nordafricano, che porterà masse d’aria molto calde verso il nostro territorio. In Piemonte le temperature massime supereranno diffusamente i 30 gradi, con picchi di 32-34 gradi sulle pianure e punte locali anche più calde, in particolare sulle basse pianure orientali della Regione tra venerdì e sabato.

Tornano anche le notti oltre i 20 gradi

Non sarà solo il caldo diurno a farsi sentire. Anche le temperature minime sono previste in aumento, con il ritorno delle notti con temperatura sempre superiore ai 20 gradi, soprattutto nelle zone collinari del Piemonte e nei centri urbani dove il calore si accumula maggiormente. In Valsesia e dintorni si sovrebbe arrivare a massime intorno a 31 gradi e minime sui 20, ovviamente nei centri a fondovalle.

Zero termico in rialzo: segnali d’estate piena

Altro segnale dell’intensità dell’ondata di caldo è il notevole innalzamento dello zero termico, che potrà raggiungere e superare localmente i 4300-4500 metri di quota. Un indice importante che evidenzia come l’intera colonna atmosferica si stia scaldando.

