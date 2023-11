Prima vera gelata della stagione: tra sabato e domenica si va sottozero. In arrivo una corrente d’aria dal Nord Europa. Il cielo resta sereno.

Prima vera gelata della stagione: tra sabato e domenica si va sottozero

«La progressiva discesa di un lago di aria particolarmente fredda dal Nord Europa verso l’Europa centrale determina già a partire da queste ore un deciso aumento della ventilazione in particolare sulle Alpi e nelle valli con temperature piuttosto miti, anche fin verso i 22-23 gradi». Ma la situazione di temperature miti descritta dal Centro meteo Piemonte sarà il preludio di un drastico cambiamento di rotta.

«Proprio nella giornata di sabato l’aria fredda farà irruzione sul Nord Italia determinando un sensibile crollo termico, molto marcato sulle Alpi. Il tempo tuttavia si manterrà in prevalenza sereno salvo locali annuvolamenti sulle creste settentrionali di confine dove potrà verificarsi qualche debole nevicata anche dai 600-800 metri di quota.

Con la cessazione del vento anche in pianura, nella notte su domenica è atteso un drastico tracollo termico anche in pianura tanto che saranno possibili temperature minime localmente fin verso i tra -5 e i -8 gradi nei fondovalle più freddi. Temperature massime generalmente comprese tra 8 e 12 gradi in pianura».

Il cielo resta soleggiato

Sarà quindi un fine settimana freddo ma, come accennato, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Una situazione di stabilità che si prolungherà anche nei primi giorni della settimana prossima. Mentre da giovedì in avanti potrebbe arrivare una perturbazione che porta pioggia e neve. Ma per il momento è troppo presto per fare previsioni attendibili.