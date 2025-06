Prosegue l’ondata di caldo, ma il picco è previsto per il fine settimana. Verso un weekend da bollino rosso con termometro ben oltre i 30 gradi.

Si consolida in questi giorni l’alta pressione che sta portando in tutto il Piemonte giornate soleggiate e temperature decisamente elevate. Secondo parecchi esperti, questo mese di giugno andrà nei primo posti della classifica storica delle temperature.

Per la giornata di oggi, mercoledì 25 giugno, l’Arpa Piemonte nel suo bollettino mette il bollino rosso sulle province di Vercelli, Biella e Novara indicando temperature massime sui 32 gradi, ma l’umidità ne farà percepire anche 36.

Domani una breve tregua

«Soltanto giovedì, a causa del passaggio di una veloce perturbazione in transito a Nord delle Alpi, si registrerà un temporaneo incremento dell’instabilità sul Piemonte – annuncia il meteorologo Andrea Vuolo -. Sarà infatti una giornata con cielo parzialmente nuvoloso e con possibili rovesci e temporali sparsi tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio lungo l’arco alpino, in possibile sconfinamento a carattere sparso anche sulle pianure, specie tra Cuneese, Torinese, Canavese, Biellese e Verbano».

Nel weekend il picco delle temperature

«A seguire, da venerdì, l’alta pressione sarà in ulteriore rinforzo a causa di una nuova avvezione di masse d’aria di matrice subtropicale-continentale verso il cuore dell’Europa. Questo porterà un weekend ben soleggiato e piuttosto caldo sul nostro Piemonte e dove le temperature massime potranno portarsi anche oltre i 35 gradi in pianura. E probabilmente con locali picchi di 38-39 gradi».

«Il tutto insieme ad uno zero termico che si porterà su valori straordinariamente elevati, talora fino a 5.200 metri sabato 28 giugno. Mentre domenica potrà riaffacciarsi qualche breve temporale di calore, in orario pomeridiano-serale, in area alpina».

