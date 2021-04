Provincia di Vercelli: l’incidenza Covid adesso è da zona arancione. In Piemonte solo Torino e Cuneo “sforano” i parametri del governo.

In provincia di Vercelli l’incidenza Covid è oggi di 214 nuovi positivi ogni 100abitanti in sette giorni. Vale a dire, ben al di sotto del tetto dei 250, soglia sopra la quale scatta automaticamente la zona rossa. Ma la stessa situazione è comune a gran parte della regione: attualmente solo le province di Cuneo (323) e Torino (281) sono sopra la soglia critica. Il che porta però il Piemonte nel suo complesso a 260 casi in sette giorni su 100mila abitanti.

Sarà comunque zona rossa fino al 19 aprile

Salvo sorprese, il Piemonte sarà comunque zona rossa fino a lunedì 19 aprile. Dopo, le previsioni sono appunto di approdare alla zona arancione.