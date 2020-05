Quarona anche il sindaco scopre di essere stato contagiato

Quarona anche il sindaco Pietrasanta positivo agli anticorpi IgG.

Quarona anche il sindaco contagiato

Anche il sindaco Francesco Pietrasanta ha avuto il Coronavirus. Probabilmente tre mesi fa, e in una forma lieve che gli ha permesso di superarlo senza problemi. Il primo cittadino di Quarona ne ha avuto conferma dopo aver effettuato il test sierologico: «Sono risultato positivo agli anticorpi IgG – racconta -, il che sta a significare che sono entrato in contatto con il virus e che ho generato gli anticorpi. Il successivo tampone ha comunque dato esito negativo».

Probabilmente a febbraio

Il sindaco potrebbe aver contratto il virus già diverso tempo fa: «A questo punto credo sia avvenuto a fine febbraio – racconta -, quando per pochi giorni ho avuto qualche linea di febbre e un senso di stanchezza generale. Non era ancora esplosa l’emergenza Covid e non ci avevo dato peso». Ora la conferma dai test sierologici.

Una battaglia ancora aperta

«Questo non toglie il rischio di poterlo contrarre nuovamente, considerato che la scienza non ha ancora stabilito se la guarigione porta a essere immuni. È comunque la conferma che si può avere il virus, seppur asintomatici, e rischiare di contagiare altre persone: resta sempre importante rispettare le regole di tutela, dalla mascherina alla distanza, all’igiene, per evitare in tutti i modi di diffondere il virus».

