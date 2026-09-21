Quarona festeggia Ugo Marchetti: 100 anni e non sentirli. L’altro giorno grandi emozioni per il cittadino che ha tagliato un traguardo importante.

Quarona festeggia Ugo Marchetti

Nato nel 1926, per molti anni ha lavorato come meccanico: «Più la meccanica era difficile, più mi piaceva», racconta. Oltre ai numerosi ricordi legati alla sua professione, parecchie sono le esperienze che custodisce nel cuore. In particolare sono i momenti vissuti tra i banchi di scuola ma soprattutto le passeggiate che Ugo doveva fare per raggiungere le lezioni scolastiche.

Passeggiate e chiacchiere

Oggi le giornate di Ugo hanno un ritmo più tranquillo. Quando il tempo lo permette esce due o tre volte alla settimana. Fa una passeggiata, passa dal cimitero e poi prosegue verso il centro. Un’occasione anche per incontrare e salutare le persone.

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Ugo è anche appassionato di lettura. Non a caso, per il suo centesimo compleanno ha ricevuto in regalo anche alcuni libri.

Il centesimo compleanno è stato un momento per ritrovarsi e festeggiare insieme ai suoi parenti.

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