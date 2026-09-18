Quattro giorni di eventi con “Pray in vetrina”: ecco il programma. Da oggi, venerdì 18 settembre a lunedì 21 settembre lungo via Sella a Pray ci saranno musica, spettacoli, mercatini, proposte per famiglie e soprattutto un ricco percorso dedicato alla gastronomia.

Quattro giorni di eventi con “Pray in vetrina”: ecco il programma

L’edizione 2026 punta infatti con decisione sui sapori, con il mercato coperto trasformato nel cuore conviviale della manifestazione. Qui trova spazio “Sapori in tavola”, il padiglione gastronomico e di ristorazione pensato come omaggio alla cucina italiana. La proposta attraversa idealmente le regioni del Paese con una ventina di piatti, degustazioni di vini e una struttura capace di accogliere oltre 600 persone a sedere e circa duemila pasti tra pranzo e cena.

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Un punto di riferimento per chi vuole fermarsi a tavola, ma anche uno dei luoghi simbolo della festa, aperto già dal venerdì sera e poi protagonista per tutto il fine settimana.

Fuori dal mercato coperto

Fuori dal mercato coperto, il centro si anima passo dopo passo. Domani, sabato 19 settembre e domenica 20 settembre via Sella diventa area pedonale e ospita hobbisti, artigiani, produttori tipici e associazioni, creando un percorso continuo tra bancarelle, musica e spettacoli. In piazza Vittime di Bologna sarà presente Radio Milano con dirette, animazione e dj set, mentre diversi locali proporranno musica dal vivo e serate a tema. Al Chiringuito dei Giovani della Pro loco si alterneranno dj, tributi musicali e performance, contribuendo a rendere ancora più vivace l’atmosfera serale.

Carrellata di attività per i piccoli

Il programma punta molto anche sull’intrattenimento diffuso. Tra sabato e domenica si incontreranno street band, spettacoli itineranti, circo, giocoleria, magia, fuoco e acrobatica aerea. Non mancheranno le proposte dedicate ai più piccoli con Jollylandia e il luna park. Tra gli appuntamenti più curiosi c’è anche il lavoro dello scultore Marco Schena, che nel corso delle due giornate trasformerà un ceppo di legno in un orso, lavorando davanti al pubblico.

Artisti itineranti

La domenica sarà la giornata più intensa. Fin dal mattino il paese si riempirà di musica e iniziative, dalla colazione con dj set alla sfilata del corpo musicale di Portula. Nell’oratorio dell’Assunta Giulia Riboli proporrà inoltre un’esperienza sonora particolare con il theremin, mentre nel pomeriggio torneranno gli artisti itineranti, i Tamarros, gli Urban Swingers, Marta in Wonderland e gli spettacoli circensi. A completare il quadro arriveranno anche le imitazioni di Belen Rodriguez e Lautaro Martinez. Anche il salone polivalente avrà un ruolo centrale nelle serate: dalla Ladies Night alla dance di Sir Claude Selecta, fino alla Noche latina della domenica e alla serata conclusiva del lunedì con Alex Biondi band. A chiudere simbolicamente la manifestazione sarà la premiazione dell’addobbo e della vetrina più belli, richiamo diretto allo spirito con cui è nata “Pray in vetrina”.

Pray in vetrina propone così un fine settimana da vivere senza fretta, passando dal pranzo alla musica, dallo shopping tra gli stand agli spettacoli in strada. Una festa che punta sulla varietà e sulla capacità di sorprendere, trasformando il centro del paese in un percorso continuo di sapori, incontri e divertimento.

Tutto il programma

Oggi

16.30: apertura della festa e del luna park.

18: mercato coperto, stand gastronomico, degustazione vini e apertura di “Sapori in tavola”.

18.30: via Sella 250, apertura del Chiringuito dei Giovani della Pro loco, inaugurazione ufficiale e dj Giacomo Bellafà.

20.30: salone polivalente, presentazione Fc Valsessera.

21: Chiringuito, performance con il fuoco di Francesca Cavallotti.

21.30: salone polivalente, Ladies Night.

Domani

Dalle 14 alle 24: via Sella zona pedonale.

Dalle 15: Jollylandia in piazza Centro commerciale.

15.30: apertura della fiera mercato con hobbisti, artigianato, prodotti tipici e associazioni.

Dalle 16: piazza Vittime di Bologna, Radio Milano con musica e animazione.

16: Marco Schena inizia la scultura di un orso nel legno.

16.30: sfilata delle associazioni della Valsessera con la banda “G. Verdi” di Coggiola.

Dalle 18: musica al Chiringuito, al Panificio Grandotti e ad Al Baret; apertura di “Sapori in tavola”.

18.30: Serravall Street Band.

20.30: piazza Vittime di Bologna, tributo al rock italiano con Riccardo Barusco.

21.30: salone polivalente, Sir Claude Selecta.

Domenica

Dalle 6 alle 24: via Sella zona pedonale.

Dalle 9: messa all’oratorio dell’Assunta; colazione con dj set in piazza Vittime di Bologna.

Dalle 9.30: fiera mercato in via Sella.

10: camminata solidale “In movimento con la Pagina Bianca”; apertura di “Sapori in tavola” e Jollylandia.

10.30: sfilata del corpo musicale di Portula.

Dalle 11: all’oratorio dell’Assunta, Giulia Riboli al theremin.

Dal pomeriggio: Bubble Circus, Marta in Wonderland, Urban Swingers e The Tamarros.

15.30: Spritzomania e prosecuzione della scultura dell’orso.

16.30: spettacolo circense con Mister Richard ed Elena Canti.

Nel pomeriggio: i sosia di Belen Rodriguez e Lautaro Martinez.

18: presentazione dei capi della sartoria Angela Maltese; musica ad Al Baret; apertura serale di “Sapori in tavola”.

21.30: salone polivalente, Noche Latina con Goza mi salsa e Devil Show.

Lunedì

18: mercato coperto, apertura di “Sapori in tavola”.

21: salone polivalente, serata danzante con Alex Biondi Band.

22: premiazione dell’addobbo e della vetrina più belli.

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