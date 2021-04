Ricoveri in calo negli ospedali piemontesi: in una settimana -54 in terapia intensiva, -356 nei reparti ordinari. Comincia a calare la pressione sulle strutture sanitarie.

Dopo il rallentamento della crescita, registrato nelle ultime settimane, sia per i ricoveri in terapia intensiva che per quelli ordinari, arrivano i tanto attesi meno. Segno che la pressione sulle strutture sanitarie piemontesi sta effettivamente calando, ma c’è ancora bisogno di tempo e di grande attenzione affinché i numeri possano tornare al di sotto del livello di allarme.

I colleghi di Prima Torino hanno preso in esame i dati resi noti dall’Unità di Crisi della Regione, da martedì 6 aprile a ieri, martedì 13 aprile 2021. L’analisi è incoraggiante: in sette giorni i ricoveri in terapia intensiva hanno fatto registrare un -54 (passando da 370 del 6 aprile a 316 del 13.

L’analisi della situazione

Dopo settimane in cui a dominare costantemente era il segno “+” sia per le terapie intensive che per i ricoveri ordinari, l’aggiornamento di questa settimana viene a confermare il miglioramento generale della situazione nella nostra regione, tornata ora (ad eccezione della provincia di Cuneo) in zona arancione. E’ chiaro però che i numeri attuali restano comunque ancora molto alti, rispetto a quelli registrati tra gennaio e febbraio. E’ necessario, dunque, continuare a rispettare tutte le norme vigenti per fare in modo che questa tendenza possa ancora di più rafforzarsi.aprile). Più consistente ancora il calo dei ricoveri ordinari, -356 (da 3882 del 6 aprile a 3526 del 13 aprile).

L’andamento dei dati dell’ultima settimana