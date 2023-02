«Rogo provocato da irresponsabili». A Varallo è caccia ai colpevoli

La zona del Sacro Monte messa a rischio dalle fiamme. A Varallo è caccia ai colpevoli.

Incendio al Sacro Monte di Varallo

Nel primo pomeriggio di sabato 4 febbraio le squadre locali dei Vigili del fuoco insieme alle squadre dei volontari del Corpo Aib sono state impegnate per ore nelle operazioni di contenimento e di spegnimento dell’incendio sviluppatosi su tre fronti non lontano dal Sacro Monte. Sul posto i pompieri del distaccamento di Varallo e quelle volontarie di Cravagliana, Romagnano e Alagna.

Il rogo ha minacciato la località Case Sparse arrivando non lontano dalle abitazioni. Fortunatamente i residenti non hanno subito danni, perché le fiamme si sono sviluppate in direzione della cima della montagna. La siccità e il vento forte non hanno aiutato i soccorsi, tanto che è stata necessario l’intervento dell’elicottero della Regione Piemonte (partito da Roccapietra) e di un canadair.

L’incendio è stato contenuto già nella giornata di sabato, ma il vento forte ha fatto sì che il giorno seguente si sviluppasse un altro focolaio. Sono quindi nuovamente riprese le operazioni per domarlo, sempre con l’intervento delle squadre e dell’elicottero.

«Rogo causato da irresponsabili?»

In totale, il bosco circostante ha visto bruciare una quindicina di ettari. «Molto probabilmente – commenta il sindaco Pietro Bondetti – le fiamme si sono sviluppate per mano dell’uomo. Può essere successo accidentalmente visto che la zona è molto frequentata per escursioni a piedi o in bicicletta (un’imprudenza che poteva costare molto di più) oppure per la volontà di qualcuno. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi, è andato perduto soltanto un rudere, e si è salvaguardato il patrimonio del Sacro Monte, sito Unesco».

In foto l’incendio che ha interessato località Case Sparse nella zona del Sacro Monte di Varallo.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE