Malore fatale dopo aver visto gli amici: Cellio in lutto per Luigi Rosa.

Saluta gli amici e viene colto da un malore

Saluti gli amici al bar e torna a casa: sul divano malore fatale

Lascia la moglie Graziella e il figlio Massimo. Aveva lavorato come segretario alla fonderia Corino Rosa

Aveva 73 anni.

È morto all’improvviso, colto da malore in casa, dopo aver salutato al bar gli amici di una vita.

Il funerale è stato celebrato venerdì in chiesa parrocchiale

Cellio in lutto per Luigi Rosa: attivo nelle associazioni, era il tesoriere della Sportiva

Al mattino era andato al bar a prendere il caffè con gli amici di una vita: lo scambio dei saluti, due battute, l’appuntamento per il giorno successivo. Invece, nel pomeriggio di martedì, Luigi Rosa si è addormentato per sempre sulla poltrona di casa. Nato l’1 agosto 1947 a Cellio, Rosa ha sempre vissuto in paese. Sposato con Graziella Gandelli, di Plello, dal matrimonio è nato il figlio Massimo. Aveva lavorato come segretario e cassiere alla ditta Corino Rosa, una fonderia che aveva sede in via Vittorio Veneto a Borgosesia.

Per molti anni Luigi Rosa è stato collaboratore del Gruppo Sportivo Valle di Cellio, e da diverso tempo ricopriva il ruolo di cassiere e tesoriere del sodalizio. Sempre attivo per il suo paese, anche se non era una penna nera, era una presenza costante alle feste degli alpini del gruppo di Cellio per occuparsi dei conti.

L’affetto di Cellio per Rosa è stato testimoniato venerdì: sono state numerose le persone ad aver partecipato al funerale, celebrato nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. A ricordarlo anche un carissimo amico: «Te ne sei andato in punta di piedi – ha detto Alfredo Miglino -. Per me eri quasi un fratello, molto più di un semplice amico. Quanti ricordi, quanti momenti abbiamo vissuto insieme, quante discussioni abbiamo fatto per il calcio o per altri stupidi motivi. Per me e per tutta Cellio sei stato un punto di riferimento».

Luigi Rosa è stato un collaboratore fondamentale per il Gruppo Sportivo Valle di Cellio: «Dopo la pensione c’è sempre stato – lo ricorda Giorgio Dellassette, segretario del Gs Cellio -, sapevamo che su di lui si poteva sempre contare: per qualunque cosa, e in qualsiasi momento, lui c’era. Quando c’era bisogno di un lavoro pratico non dovevamo chiamare nessuno, perché c’era lui. Arrivava con il trattore, con la motosega, con qualsiasi altro attrezzo che era necessario per poter eseguire il lavoro».

