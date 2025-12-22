Sarà un Natale con cielo nuvoloso e qualche pioggia. Al momento le previsioni meteo annunciano altre giornale grigie e perturbate.

Sarà un Natale con cielo nuvoloso e qualche pioggia

Le previsioni meteo delineano al momento un Natale 2025 in tono grigio, con cielo prevalentemente nuvoloso, qualche pioggia e qualche nevicata in quota. In pratica, la situazione attuiale sembra destinata a prolungarsi almeno fino a giovedì 25 dicembre.

Il tempo sarà più perturbato nella zona bassa della regione Piemonte, mentre il Nord sarà interessato solo marginalmente dalle precipitazioni. Ma il cielo resterà pressoché completamente coperto.

L’inizio della settimana

Il metorologo Andrea Vuolo parla di «un intenso e umido flusso di correnti sud-orientali in quota che potrà determinare precipitazioni moderate diffuse sul comparto centro-occidentale e meridionale della regione soprattutto dal pomeriggio di lunedì, anche forti e talora persistenti a ridosso delle aree alpine tra Cuneese, Torinese e medio-basso Canavese».

«In queste zone, considerando anche gli apporti precipitativi attesi per tutta la giornata di martedì 23 e le prime ore di mercoledì 24 dicembre, sono attesi accumuli pluviometrici complessivamente fino a 100-150 millimetri su alte pianure, pedemontane e aree di bassa montagna tra valli di Monregalese, Cuneo, Saluzzese, Pinerolese, bassa val Susa e Lanzo, localmente anche superiori sui contrafforti montuosi di Cozie e Marittime, con depositi di neve fresca fino a 100-130 centimetri sopra i 1.800-2.200 metri o talora più elevati a monte di Prato Nevoso, Artesina, Limone Piemonte e su valli Varaita, Po e Germanasca».

Il meteo a Natale

«A seguire – spiega sempre Andrea Vuolo – dal pomeriggio-sera di mercoledì 24 si assisterà al transito di un nucleo di aria fredda in quota che dall’Europa nord-orientale lambirà le Alpi e traslando poi verso la Penisola iberica, causando una nuova intensificazione delle precipitazioni soprattutto su alto Piemonte e aree alpine e pedemontane tra Biellese, Canavese, Torinese e parte del Cuneese, le quali potranno poi persistere di moderata o forte intensità fino al pomeriggio di Natale».

In questa fase si assisterà ad un sensibile calo delle temperature e della quota neve che si porterà fin sotto i 1.000 metri su tutto l’arco alpino piemontese e in genere dai 600 metri entro le prime ore di giovedì 25, ma a tratti fino a quote collinari tra Canavese e Torinese e probabilmente fino in pianura tra mattina e pomeriggio sull’altopiano Cuneese».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook