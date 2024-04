Sarà una settimana di inverno: e oggi torna la neve in montagna. Temperature minime di pochi gradi sopra lo zero, previsto anche qualche rovescio.

La primavera inoltrata di cui si è potuto godere fino allo scorso fine settimana ha decisamente innestato la marcia indietro. E per la settimana che inizia oggi, lunedì 22 aprile, la situazione fa ricordare la seconda parte di febbraio, non quella di aprile.

Temperature minime appena sopra lo zero nelle zone a valle, anche sotto lo zero nei centri di montagna. Massime sotto i 10 gradi tra oggi e domani, qualcosa in più da mercoledì. Ma con il dubbio (da verificare) che il fine settimana porti nuovi rovesci.

Oggi possibili nevicate in quota

Già nelle giornata di ieri, domenica 21 aprile, in alcune zone delle nostre montagne c’è stata qualche “spolverata” di neve. Stessa situazione oggi, proabilmente anche più significativa.

Come riferisce il Centro meteo Piemonte, «possiamo aspettarci fin dal mattino di lunedì piogge e locali rovesci soprattutto sull’Alessandrino, dove la neve potrebbe fare temporaneamente la sua comparsa fin verso i 300-500 metri, con possibili fasi di neve mista a pioggia fino a sfiorare la pianura… Dalle ore centrali della giornata i fenomeni dovrebbero estendersi anche a Ovest con piogge deboli o solo a tratti moderate irregolari un po’ ovunque, potrebbe restare leggermente più ai margini solo l’estremo Nord Piemonte, con quota neve inizialmente tra 400-600 metri sul basso Piemonte, ma in temporaneo rialzo nel pomeriggio».

«In serata attese residue deboli piogge irregolari soprattutto sul settore sud occidentale della regione con quota neve che, specie tra basso Cuneese e Langhe, potrà di nuovo farsi vedere fin verso i 400-500m di quota. Dal punto di vista termico la giornata sarà prettamente invernale con temperature massime che potrebbero non superare i 5-9 gradi».

