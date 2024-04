Tre giorni di quasi-estate: fino a lunedì temperature massime oltre i 20 gradi. Arriva l’anticiclone di origine africana, clima mite anche in quota.

Tre giorni di quasi-estate: fino a lunedì temperature massime oltre i 20 gradi

E’ atteso per la giornata di oggi, sabato 6 aprile, l’arrivo di un anticiclone di origine africana che porterà un sensibile innalzamento delle temperaure massime. Si raggiungeranno e supereranno comodamente i 20 gradi, con picchi fino a 22-23 gradi. Mentre le minime resteranno intorno ai 10-12 gradi. Più caldo ancora farà nel centro dell’Europa.

Un’ondata di caldo non proprio estiva, ma certamente superiore alle medie del periodo. Soprattutto in montagna il divario con le temperature “normali” sarà notevole: si parla infatti di uno zero termico in risalita fino a quasi a 4000 metri.

Soleggiato fino a lunedì

Questa situazione dovrebbe durare tre giorni, fino a lunedì. Saranno tre giorni di cielo sereno o solo parzialmente nuvoloso, ben diversi dallo scorso fine settimana che aveva invece regalato pioggia, freddo e pure neve in alta quota.

Il meteo potrebbe tornare a volgere al brutto nella giornata di martedì, con possibili rovesci che si estendono anche sino a mercoledì. Ma è una situazione che andrà verificata ed eventualmente confernata solo nei prossimi giorni.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook