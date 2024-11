Sarà un’altra settimana di sole e temperature miti. Un’ampia area di alta pressione garantisce cielo sereno, ma con possibili nebbie in pianura.

Si apre un’altra settimana che si prospetta all’insegna del cielo sereno e con temperature in lieve calo ma ancora decisamente miti. Dopo tanta pioggia durante il mese di ottobre, novembre sta offrendo giornate decisamente piacevoli.

Questa la situazione secondo il Centro meteo Piemonte. «Un vasto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale determina sul Piemonte giornate soleggiate e particolarmente miti con temperature ben al di sopra della norma. Nel corso della nuova settimana l’alta pressione rimarrà la protagonista indiscussa, tuttavia la pressione tenderà parzialmente a cedere favorendo un calo dello zero termico che entro metà settimana si porterà intorno ai 3000 metri e localmente al di sotto a seguire».

Bello stabile, ma rischio di nebbia in pianura

«Dal punto di vista meteorologico – puntualizza sempre il Centro meteo – prevarrà il tempo stabile e soleggiato, ma attenzione sempre a possibili nebbie in pianura specie nelle ore più fredde della giornata. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo nei valori massimi in settimana e comprese tra 13 e 17 gradi (localmente inferiori nelle aree nebbiose), temperature minime stazionarie e intorno ai 5-8 gradi (o inferiori) nei fondovalle più freddi del basso Piemonte».

