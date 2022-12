Schianto automobilistico in Puglia: muoiono due coniugi biellesi. Sono due coniugi biellesi le vittime del tragico incidente avvenuto domenica pomeriggio nel Gargano.

Schianto automobilistico

Michele De Cata e Michela Curatolo, 89 e 82 anni, hanno perso la vita mentre viaggiavano lungo la statale 693, tra San Nicandro Garganico e Cagnano Varano.

I due pensionati si trovavano a bordo di una Ford Fiesta che si è scontrata frontalmente con una Toyota Rav 4. L’impatto è stato molto violento e i due biellesi sono morti sul colpo. Feriti, invece, gli occupanti dell’altra vettura, soccorsi dal 118 e portati all’ospedale.

De Cata e Curatolo erano molto conosciuti in città e in particolare al Piazzo, dove avevano vissuto per molti anni. Proprio nella chiesa di San Giacomo, al Piazzo, amici e parenti diranno loro addio domani mattina alle 10. Nella stessa chiesa, oggi alle 18, verrà recitato il rosario.

I due coniugi hanno lasciato nel dolore i figli Leonardo, Laura, Sante, Antonio, Giovanni, Claudio e Mauro, oltre alla sorella Nunzia e agli amati nipoti.