Scossa di terremoto in Piemonte. Un evento che è stato avvertito anche dalla popolazione più vicina all’epicentro.

Scossa di terremoto in Piemonte

Una scossa di terremoto rilevata nel pomeriggio di mercoledì 19 maggio nel Torinese: i sismografi hanno rilevato una magnitudo di 2.4 sulla scala Richter, al di sopra quindi della soglia di avvertibilità per la popolazione, che in effetti ha percepito, soprattutto nei piani più alti dei palazzi, il movimento sismico. A fine maggio un evento analogo si era registrato in Valle d’Aosta.

L’evento alle 16.46

Alle ore 16.46 l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato un sisma di magnitudo 2.4 con epicentro nella zona di Novalesa ad una profondità di 11.5 km

Non risultano danni a cose o persone.