Semafori e passaggi rialzati: Roasio rallenta le auto in centro

Semafori e passaggi rialzati in via Torino: Roasio diventa più sicura per pedoni e automobilisti.

Semafori e passaggi rialzati

Via Torino, a Roasio, diventa più sicura con semafori e passaggi rialzati. L’obiettivo dell’intervento è garantire una maggiore sicurezza lungo una via dove gli automobilisti spesso esagerano con l’acceleratore. Si tratta infatti di un lungo rettilineo dove però si affacciano diverse abitazioni, oltre a negozi. Soprattutto all’altezza del semaforo negli anni si sono verificati diversi incidenti, per fortuna non gravi. Ma con il nuovo cantiere si cerca di limitare al minimo di rischi di sinistri. Il Comune ha visto l’assegnazione di un contributo regionale per la realizzazione dei nuovi marciapiedi, ma il cantiere prevede anche la sistemazione degli impianti semaforici e di tutti gli attraversamenti pedonali rialzati, per la regolazione della velocità del traffico, nel centro abitato.

Obiettivo sicurezza

«L’obiettivo – spiega il sindaco Gianmario Taraboletti – è andare a garantire una maggiore sicurezza e rallentare il traffico». Non va dimenticato che sempre sulla stessa strada, ma nel Comune di Villa del Bosco all’altezza della piazza del municipio è stato posizionato un semaforo intelligente proprio con l’obiettivo di far rispettare i limiti di velocità. Villa del Bosco poi era stato tra i primi Comuni a posizionare gli speed-check in paese proprio per cercare di mettere un freno alle corse di certi automobilisti. Il cantiere in questo periodo è stato seguito anche dal vice sindaco Graziano Rondi passo dopo passo.

Asfaltature

Intanto a inizio novembre erano terminati nei giorni scorsi gli ultimi interventi di sistemazione della viabilità comunale contenuti nel piano delle asfaltature dell’anno 2019 a Roasio. Sono interventi finanziati mediante i fondi ministeriali strutturali assegnati a favore del Comune. I lavori appena conclusi, hanno interessato via Vittorio Veneto, via Ca’ d’sola e cantone Falzone, nella frazione Sat’Eusebio e, via Pietro Micca, il piazzale della chiesa parrocchiale e la strada della Pasqua, nella frazione Santa Maria. Questi ultimi interventi hanno permesso di terminare il cantiere iniziato lo scorso anno, totalmente finanziato dai 50.000 euro assegnati al Comune.

Altri lavori

Ma le opere di rinnovamento del territorio non si fermano. L’azienda Sogno invece per conto della Sii ha effettuato l’asfaltatura lungo via Piantino interessata da lavori di fognatura, anche in via Morello sono stati eseguiti interventi di asfaltatura. Si è proceduto inoltre nei giorni scorsi all’ultimo taglio dell’erba in tutto il territorio comunale.

