Serravalle festeggia i 100 anni del bar Impero

Un traguardo importante per la attività ma anche per la famiglia Saccardi che di generazione in generazione lo ha portato avanti con determinazione ed entusiasmo. Dal 2016 a gestire a tutti gli effetti l’esercizio commerciale in corso Matteotti è Sabrina Donetti, nuora di Filippo Saccardi, figlio di Ennio. Prima di lei, dietro il bancone ci sono stati i due fratelli Ennio e Ileana Saccardi. Lei particolarmente conosciuta in paese.

Le pagine legate al bar sono davvero molte. «Achille Saccardi era originario di Cremona e arrivò a Serravalle – racconta Sabrina -. Sposò Rina che era di Piane. Dalla loro unione nacque Ugo. Nel 1914 la famiglia Saccardi prese il locale che un tempo era gelateria e fruttivendolo. Lo trasformarono in bar».

I ricordi collezionati nel corso degli anni

Tantissimi i ricordi collezionati nel corso del secolo di operatività. «Sono davvero parecchi i momenti che abbiamo nel cuore. Mia cognata ricorda per esempio quando tanto tempo fa in occasione della Pentecoste la gente si riversava in centro paese e veniva da noi a mangiare il gelato – evidenzia la titolare -. C’era talmente tanto via vai che si avevano 4/5 camerieri e i tavolini arrivavano sino al cinema. Il gelato allora veniva servito in coppette d’argento, non c’erano ancora quelle in cartone».

Un punto di ritrovo importante

Il bar è diventato con il tempo un punto di ritrovo importante. «Tantissime le compagnie che venivano e vengono qui da noi. Abbiamo visto tante generazioni passare da qui. Ci sono ragazzini che vengono qui e noi abbiamo conosciuto i nonni oltre che ai loro genitori. Una bella emozione per tutti».

Il periodo della pandemia

Come tanti altri esercizi commerciali, anche l’Impero ha fatto i conti con la pandemia. «Sicuramente qualche cambiamento c’è stato. Noi però abbiamo sempre cercato di dare un servizio e comunque il nostro bel giro lo abbiamo sempre».

Quando si festeggia

Ora l’attività si prepara per tagliare il traguardo. «Festeggeremo i 100 anni in piazza Libertà con un aperitivo con grigliata a partire dalle 19 del prossimo 21 settembre. Sarà un bel modo per sorridere e brindare al nostro centenario. Ringraziamo sin da ora tutti coloro che ci hanno sempre supportato e hanno consentito di continuare a portare avanti questa bella storia».

