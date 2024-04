Servono 95 milioni per la nuova tangenziale di Serravalle. Sabato il vice ministro Galeazzo Bignami a Borgosesia per la presentazione del progetto.

Parte la caccia ai fondi per la variante di Serravalle, la strada che permetterebbe di aggirare tutto il centro abitato arrivando da Vintebbio a Borgosesia in pochi minuti. Un’opera considerata utile per le aziende e per il turismo. La Regione ha finanziato il progetto di fattibilità tecnico-economica, ma per l’opera vera e propria servono 95 milioni di euro.

Sabato 20 aprile alle 14.30 se ne parlerà con Galeazzo Bignami, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di FdI, durante una conferenza al Lingottino di Borgosesia. Significativamente l’incontro avrà come titolo “La strada che connette al futuro: la nuova variante Serravalle-Borgosesia”.

Borgosesia più vicina all’autostrada

«L’obiettivo è il collegamento della rete viaria della Valsesia con la rete autostradale che parte dal casello di Romagnano sulla A26 – spiegano gli amministratori locali di FdI – dove arriverà anche la Pedemontana grazie al costruendo tratto Rollino-Ghemme. Con quest’opera si intende rilanciare la competitività dei tre distretti industriali (valvolame, rubinetteria, tessile) e del comprensorio turistico legato non solo al Monterosa Ski, ma anche al turismo religioso (Sacro Monte di Varallo), naturalistico ed alpinistico della Valsesia».

Si riduce il tempo e il tragitto di percorrenza, si aumenta la sicurezza, si riducono i livelli emissivi dimezzando il tragitto dei veicoli in direzione Valsesia e Valsessera.

Un tracciato di 5 chilometri

«Il nuovo tracciato sarà di circa 5 chilometri e, secondo una prima valutazione, i costi della variante sommerebbero a circa 95 milioni di euro. I tempi di realizzazione – spiegano ancora da FdI – se l’opera fosse in capo alla Provincia sarebbero inferiori ai tre anni. Attualmente, la Regione Piemonte ha messo a disposizione un finanziamento di 190mila euro per il progetto di fattibilità tecnico-economica, a cui si aggiungono 60mila euro dalla Provincia di Vercelli per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per andare in appalto».

La variante di Serravalle è sostenuta anche dalla Lega. «E’ un progetto pensato già dall’amministrazione di Eraldo Botta in Provincia e siamo contenti che venga portato avanti – interviene il segretario della Lega Valsesia Vercelli Daniele Baglione -. Rappresenta un valore aggiunto per il territorio, in questo modo dalla tangenziale di Grignasco si potrà arrivare a Borgosesia in pochi minuti. La ricerca di fondi è costante, anche grazie al nostro ministro Matteo Salvini. Fondi potrebbero arrivare dai soldi stanziati per la superstrada Vercelli-Novara».

