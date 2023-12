Settimana “calda”: oggi e domani temperature di 8 gradi superiori alla media. Giornate di sole almeno sino a giovedì. E nessuna nevicata in vista.

Settimana “calda”: oggi e domani temperature di 8 gradi superiori alla media

«Fino a martedì il Piemonte sarà interessato da un potente anticiclone di matrice subtropicale che manterrà tempo stabile e soleggiato con possibili nebbie nelle ore più fredde del giorno in pianura, clima molto mite in montagna anche con temperature di 8-10 gradi sopra la medie del periodo». E’ questo il quadro che prospetta per questo inizio di settimana il sito Centro meteo Piemonte.

Ci attendono quindi giornate insolitamente miti, per questo periodo dell’anno. E cielo pressoché sereno.

La situazione nei giorni successivi

Una situazione che si protrae sino a metà settimana. Poi «l’alta pressione tenderà temporaneamente a ritirarsi in Atlantico consentendo a correnti più fredde di scorrere rapidamente tra l’Europa centrale e i Balcani con effetti pressochè nulli sulla nostra regione, se non un temporaneo calo termico in quota. A seguire potrebbe strutturarsi un corridoio di correnti da Nord Ovest, per la contrapposizione dell’alta pressione a Ovest e la discesa di sistemi depressionari sull’Europa orientale con possibili rinforzi di Foehn».

Ci potrà quindi essere qualche passaggio più perturbato nella giornata di venerdì, anche se è presto per averne la certezza. Di nevicate, però, nemmeno l’ombra.