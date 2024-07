Si annuncia un weekend bollente: per l’Arpa sarà livello arancione di disagio. Tra venerdì e sabato si potranno sfiorare i 35 gradi, c’è il rischio di qualche temporale estivo.

Sarà un fine settimana di vera estate, con la tradizionale afa di luglio, qualche possibile temporale e il termometro che nelle ore più calde potrà salire fino a 33-35 gradi. Questo il quadro che prevedono i meteorologi per i prossimi giorni. In particolare, il picco di calore dovrebbe arrivare tra venerdì e sabato, tant’è che per questi giorni l’Arpa Piemonte ha indicato su tutta la regione il livello di disagio “arancione”, cioè “moderato”: una situazione che per qualcuno può essere piacevole, ma a cui occorre anche prestare attenzione.

Giornate soleggiate con la possibilità di qualche rovescio

Per la giornata di oggi, giovedì 18 luglio, Nimbus Piemonte prevede tempo «soleggiato con addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi in giornata. Nel pomeriggio isolati rovesci o temporali sui rilievi tra Sesia e Ossola».

Situazione analoga domani, venerdì 19 luglio: «Soleggiato con addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi nel pomeriggio, in accentuazione tra Biellese, Sesia e Ossola. Nel pomeriggio rovesci e locali temporali sui rilievi tra valli del Lys, del Biellese, Sesia e Ossola, in locale estensione alla zona del Lago Maggiore».

Un quadro che in linea di massima dovrebbe valere anche per le giornate di sabato e domenica, ma per aveer indicazioni più precise conviene attendere ancora.

