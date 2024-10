Si apre un weekend ancora segnato da nuvole e pioggia. La perturbazione dei giorni scorsi lascia una coda di instabilità con possibili rovesci. Ma anche qualche schiarita.

L’importante perturbazione che ha caratterizzato i giorni scorsi è ormai transitata e ha lasciato le nostre zone. Ma resta una coda di instabilità, rafforzata tra l’altro dal passaggio di un nuovo fronte depressionario.

Come spiegano gli esperti del Centro meteo Piemonte, «l’allontanamento verso sud della depressione atlantica responsabile della forte fase di maltempo delle ultime 72 ore favorisce oggi, sabato 19 ottobre, un parziale miglioramento del tempo. Anche se l’ingresso di correnti più fresche in quota causerà la formazione di qualche rovescio o temporale sparso, localmente intenso».

«Nel fine settimana l’evoluzione in circolazione depressionaria chiusa sul Mediterraneo influenzerà ancora il tempo sul Piemonte con un nuovo fronte in risalita dall’Adriatico nella serata di sabato e nelle prime ore di domenica con il ritorno di qualche pioggia a partire dal Piemonte orientale e in successivo spostamento verso le zone montuose occidentali e nordoccidentali, fenomeni poi in esaurimento nel corso della giornata di domenica. Temperature senza grandi variazioni con massime comprese tra 14-18 gradi».

Miglioramento da lunedì

Per i primi giorni della prossima settimana le previsioni meteo indicano un progressivo miglioramento, almeno sino a mercoledì. A metà settimana potrebbe transitare una nuova perturbazione portatrice di pioggia.

