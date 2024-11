Si aprono ambulatori a Coggiola e a Serravalle per chi è senza medico. Con l’inizio di novembre sono attive le nuove strutture in Valsesia e Valsessera.

Da questa settimana, con l’inizio del mese di novembre, il distretto sanitario della Valsesia e Valsessera ha aperto due nuovi ambulatori distrettuali territoriali gestiti da guardie mediche. Si tratta dell’ambulatorio di Coggiola, che è stato ricavato nella Casa della salute in via Garibaldi 97, e l’ambulatorio di Serravalle, che si apre nei locali del presidio sanitario in via Roma 17.

«A Coggiola – specifica l’Asl Vercelli – si è resa necessaria l’apertura dell’ambulatorio a seguito di pensionamento, dall’11 novembre prossimo, del medico di base dottor Comuniello, mentre a Serravalle Sesia per fronteggiare la richiesta di accessi da parte degli assistiti».

Per gli orari, QUI il prospetto del mese di novembre.

Sono attivi già dieci ambulatori distrettuali

Con l’attivazione di queste nuove due sedi, al momento gli ambulatori distrettuali in Valsesia e dintorni hanno raggiunto quota dieci. Si trovano a Quarona, Borgosesia, Serravalle, Coggiola, Grignasco, Prato Sesia, Romagnano, Gattinara, Lozzolo e Lenta. Di certo, l’assetto della sanità territoriale sta cambiando molto, con la riduzione dei medici di base e con l’aumento degli ambulatori.

Da ricordare che per accedere a uno degli ambulatori occorre prenotarsi all’unico numero disponibile: il 366.9357.217, accessibile dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15 da lunedì a venerdì (ma in questi giorni ci sono parecchie proteste perché è difficile trovare il numero libero). Nei giorni festivi e prefestivi occorre invece chiamare il numero 116117. Per la sola prescrizione di farmaci per i pazienti che sottoposti a terapie continue, si può anche inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica ambulatorio.mg@aslvc.piemonte.it, indicando i nome del paziente, codice fiscale, numero di cellulare e allegando eventuale documentazione.

