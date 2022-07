Si scioglie il ghiacciaio a punta Indren: video impressionante. Un vero fiume a quota 3270 metri sul Monte Rosa.

Un video pubblicato sulla pagina Facebook di Meteo Valle d’Aosta mostra la velocità impressionante con cui si sta sciogliendo in questo mese di luglio il ghiacciaio nella zona di Indren, a 3270 metri sulle pendici del Monte Rosa. Il video è stato realizzato da Simone Ippolito per Tornado in Italia

La Carovana delle Alpi

La situazione dei ghiacciai del Monte Rosa era già stata esaminata lo scorso anno dalla Carovana delle Alpi. La “Carovana dei ghiacciai” ambientalista aveva verificato la situazione su cinque ghiacciai: Indren, Bors, Locce, Piode e Sesia-Vigne. I dati erano stati presentati ad Alagna.

Nel report, a preoccupare maggiormente era stato il ghiacciaio Belvedere, la cui riduzione era ben evidente.

Secondo il catasto on line del gruppo di ricerca GeoClimAlp del Cnr-Irpi, nel periodo 2000-2020 nelle Alpi Italiane ad una quota maggiore di 1500 metri si sono registrati 508 processi di instabilità naturale (frane, colate detritiche ed eventi di instabilità glaciale). I dati raccolti evidenziano una concentrazione di eventi in alcune regioni: Valle d’Aosta (42 per cento), Piemonte (18), Lombardia (16) e Trentino (15 per cento).