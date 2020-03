Sindacato minaccia diffide: insegnanti a scuola solo da mercoledì

Sindacato minaccia diffide in caso gli insegnanti del Piemonte vengano richiamati a scuola già nei giorni precedenti l’inizio delle lezioni.

La regione Piemonte ha disposto la ripresa delle lezioni a partire da mercoledì 4. Nei due giorni precedenti, invece, le scuole saranno soggette a operazioni straordinarie di pulizia e igienizzazione. I sindacati pongono quindi il veto alla presenza dei docenti negli istituti tra lunedì e martedì. A comunicarlo la CUB scuola di Torino e provincia.

Attività non didattiche

«Il dispositivo della Regione Piemonte prevede una ripresa delle attività didattiche nelle quali sono impegnati i docenti per mercoledì 4 – sottolinea Giulia Bertelli, coordinatrice provinciale CUB – L’apertura predisposta per lunedì 2 si configura in attività di pulizia straordinaria che non attengono in alcun modo la funzione docente. La CUB scuola Torino e Provincia invita quindi i colleghi a presentare segnalazione alla nostra organizzazione ove il personale venga richiamato in servizio. Agiremo con formale diffida».