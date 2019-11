Sommelier e podista: ecco il nuovo preside di Varallo. Il successore di Raffaella Paganotti è Carlo Angelo Zanetta, nato e residente a Borgomanero con tredici anni da dirigente scolastico alle spalle e tanti progetti in mente per gli alunni della città.

Sommelier e podista: ecco il nuovo preside di Varallo

Dopo essersi laureato nel 1982, per anni Zanetta è stato professore di materie agrarie in diverse province della zona, da Novara al Verbano Cusio Ossola, da Biella a Vercelli, e la sua carriera da preside è iniziata quasi per caso: «Ero professore e vice al “Cavallini” di Solcio di Lesa, dove ho lavorato per i miei primi ventidue anni di insegnamento, quando la dirigente vinse un concorso in Alsazia – racconta Zanetta -. La mia intenzione era sempre stata quella di continuare con le mie materie, soprattutto viticoltura ed enologia, ma accettai l’incarico dall’oggi al domani: al rientro dalle vacanze natalizie, ero diventato preside».

LEGGI ANCHE Riccardo Marola nuovo preside di Itis e Ipsia di Borgosesia

Ruolo

Allora, infatti, grazie a una norma rimasta in vigore fino al 2005, non era necessario partecipare al concorso per ottenere il ruolo di dirigente scolastico. «Ho fatto la gavetta direttamente sul campo ed è stata quella presidenza durata metà anno a permettermi di essere qui oggi, dopo tredici anni di esperienza», continua Zanetta, titolare di una cattedra al “Bonfantini” di Romagnano, ma di fatto alla guida della scuola dell’infanzia, della primaria e delle medie di Varallo. Nonostante ora si occupi della parte organizzativa e non più delle sue materie, Carlo Angelo Zanetta continua a coltivare la passione per la scienza del vino in altri contesti: è sommelier e tiene dei corsi di avvicinamento alla degustazione in collaborazione con diverse pro loco.