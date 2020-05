Sondaggio Notizia Oggi: troppa gente in giro, rischiamo nuovo lockdown. Abbiamo chiesto al popolo dei social come giudica la situazione dopo l’allentamento delle restrizioni. Ecco i risultati.

Sondaggio Notizia Oggi: troppa gente in giro, rischiamo nuovo lockdown

Tante persone in montagna e nelle strade cittadine in questi primi giorni dopo l’allentamento delle misure restrittive. E il popolo dei social si divide: c’è chi brinda al ritorno verso la normalità ma anche chi teme che questo “liberi tutti” ci faccia ripiombare in una situazione di emergenza (anche il governatore del Piemonte ha deciso di imporre l’obbligo delle mascherine per tutto il ponte del 3 Giugno). Abbiamo creato un sondaggio su Facebook su questo argomento: oltre il 70 per cento dei votanti teme proprio il ritorno del lockdown. Se vuoi votare, clicca qui.

Tantissima gente in giro in questo primo weekend con i locali aperti, con le montagne piene di visitatori ed… Pubblicato da Notizia Oggi su Lunedì 25 maggio 2020

