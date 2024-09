Spettacolare supercella nel Novarese. Nel weekend prevale il cielo sereno. Oggi alcune zone colpite dalla grandine, ma non ci sono stati danni particolari.

Spettacolare supercella nel Novarese. Nel weekend prevale il cielo sereno

La foto di copertina è stata postata dalla pagina social del Centro meteo Piemonte (realizzata da Alex) e ritrae la supercella temporalesca che nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 settembre, si è formata su Novara e dintorni. Ha piovuto e ha grandinato, ma i chicchi sono risultati di dimensioni medio-piccole, per cui al momento non si segnalano danni.

E’ stato probabilmente l’ultimo fenomeno perturbato di questo fine settimana, che si prospetta abbastanza favorevole dal punto di vista meteorologico.

Un sabato e una domenica con prevalenza di sole

Ancora il Centro meteo spiega che «l‘afflusso di correnti più secche in quota dai quadranti nordoccidentali favorisce ampie schiarite sul Piemonte con rinforzi di Foehn su Alpi e valli, ma che a tratti tra la serata e la giornata di sabato potranno estendersi temporaneamente ai fondovalle e ai vicini settori di pianura. Poco da segnalare dal punto di vista meteorologico per il weekeend con prevalenza di tempo stabile e soleggiato e solo qualche nube sparsa in transito. In calo le temperature che nei valori minimi si riporteranno localmente inferiori ai 10 gradi e massime intorno ai 20-24 gradi».

In particolare, il vento potrebbe essere più intenso nella giornata di sabato, e meno percettibile la domenica. Per il pomeriggio di domenica sono però previste nubi sparse.

