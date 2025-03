Spettacolo in cielo: era il nuovo razzo spaziale di Elon Musk. Nella serata di ieri anche in zona è stato ben visibile il cosiddetto “deorbiting” del secondo stadio del Falcon 9.

Spettacolo in cielo: era il nuovo razzo spaziale di Elon Musk

Tantissimi hanno visto nella serata di ieri, lunedì 24 marzo, la spirale che per qualche minuto si è accesa nel cielo buio. E numerosi sono stati coloro che sono riusciti a fotografarla anche con un semplice smartphone e poi a postarla sui social.

Un fenomeno decisamente insolito e suggestivo, ma non c’è nessun mistero: si trattava del cosiddetto “deorbiting” del secondo stadio del Falcon 9, il nuovo razzo spaziale di Starlink (l’agenzia del magnate Elon Musk). Il razzo è partito alle 18.48 di ieri (ora italiana) dalla Florida con una missione dedicata a un carico utile non precisato, come spesso accade per il National Reconnaissance Office, che gestisce i satelliti spia di varia natura per il Dipartimento della Difesa statunitense.

Cosa genera il fenomeno

Il fenomeno luminoso si è verificato quando il secondo stadio del Falcon 9 ha acceso i suoi motori sopra l’Europa per effettuare una manovra di deorbit burn. Come spiega AstroSpace, questa procedura serve per ridurre la quota dello stadio e portarlo al rientro atmosferico controllato. In questo caso, pochi minuti dopo l’accensione dei motori, il secondo stadio è rientrato nell’atmosfera terrestre e si è disintegrato sopra l’oceano Indiano.

L’aspetto della spirale bianca è dovuto alle particolari condizioni di luce e alla quota a cui è avvenuta l’accensione del motore. Quando il razzo espelle i gas di scarico nello spazio, questi si espandono e riflettono la luce solare, creando l’effetto visibile dalla superficie terrestre. È un fenomeno raro ma già osservato in passato, specialmente durante missioni con deorbit burn visibili da zone popolate.

