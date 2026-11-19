Un teatro Civico gremito, 500 persone registrate e un confronto a tutto campo sul presente e sul futuro della sanità. Gli Stati generali dell’Asl Vercelli, organizzati nei giorni scorsi nel capoluogo, hanno rappresentato un importante momento di incontro con la cittadinanza, chiamata a conoscere più da vicino le trasformazioni in corso nel sistema sanitario e le prospettive per il territorio.

Una giornata che ha visto alternarsi sul palco esponenti delle istituzioni, protagonisti della sanità nazionale e rappresentanti del mondo scientifico, per poi lasciare spazio alla presentazione delle attività dell’azienda sanitaria vercellese. A tracciare il bilancio dell’iniziativa è il direttore generale Marco Ricci: «Abbiamo voluto parlare di come la sanità sta cambiando e quali sono le opportunità che la nostra azienda può dare».

Una giornata per conoscere la sanità che cambia

Direttore Ricci, qual era l’obiettivo degli Stati generali?

«Volevamo dare una visione d’insieme di come la sanità sta evolvendo. Abbiamo dato spazio a ospiti a livello nazionale e non solo, al mattino, proprio per partire da una visione d’insieme, per poi concentrarci sul nostro territorio nell’incontro del pomeriggio».

E la risposta c’è stata?

«Direi di sì. Abbiamo avuto 500 persone registrate all’evento al Civico di Vercelli. E il 90 per cento erano non addetti ai lavori. Ovvero persone che hanno voluto venire apposta per capire come cambia la sanità. Abbiamo avuto anche una cinquantina di giovani, avremmo voluto poterne ospitare di più ma eravamo già in overbooking. Quindi direi che il ritorno è stato molto positivo».

«La gente ha bisogno di conoscere la differenza tra Asl e ospedale, è contenta di sapere cosa si fa per la tutela della salute. L’Asl non è solo ospedale, ma è anche prevenzione, gestione delle acuzie e delle emergenze. Abbiamo parlato anche di case di comunità, poliambulatori, aggregazioni di medici, l’attività veterinaria, argomenti forse ancora poco conosciuti».

Il confronto con i protagonisti della sanità nazionale

Tra l’altro avete avuto un parterre di relatori davvero importante.

«Tra i relatori abbiamo avuto Alessio Butti, sottosegretario all’innovazione, il presidente del Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale Federico Riboldi, l’eurodeputato Mario Mantovani, Florigio Lista, direttore dell’Istituto di scienze biomediche della Difesa, e il chirurgo Pierpaolo Sileri».

«E poi ancora Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, il deputato Marco Osnato, il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti e il cardinale Giuseppe Versaldi. Con loro Walter Bergamaschi, direttore generale della programmazione sanitaria, e Fernanda Fraioli, procuratrice regionale della Corte dei conti del Piemonte».

Come è nata l’idea degli Stati generali?

«Ci siamo inventati un incontro con ospiti a livello nazionale, una vetrina importante e coraggiosa. Abbiamo parlato di sanità a volto aperto e questo sicuramente è un coraggio ma è anche necessario per dare le giuste informazioni al cittadino».

«La sanità deve essere vista come una grande foresta che cresce»

Durante l’incontro si è parlato spesso di cambiamento.

«La medicina negli anni ha fatto passi da gigante. Bisogna capire l’evoluzione della sanità e come utilizzare al meglio le risorse a disposizione. Le cose cambiano e anche in meglio in tutti i settori. Ed è così anche nel campo della sanità. Deve essere vista come una grande foresta che cresce».

«Bisogna adattarsi al cambiamento. E non è facile dire alle persone che le cose cambiano, ma è la cittadinanza stessa a fare parte del cambiamento».

Si è parlato anche delle attività dell’Asl di Vercelli.

«Nel pomeriggio di venerdì tutte le nostre attività sono state messe in mostra. I capi dipartimento hanno spiegato obiettivi, sfide e dato le informazioni di quello che si sta facendo. Chi ha partecipato ha avuto un quadro completo della situazione partendo da discussioni nazionali e internazionali, per arrivare alla parte più legata al territorio».

Un ospedale più umano e accogliente, anche grazie agli armadi Amazon

Come vede l’ospedale del futuro?

«Guardi, io ho messo gli armadi Amazon in ospedale a Vercelli non solo per permettere ai pazienti, piuttosto che al personale, di poter ritirare un oggetto ordinato su internet. Ma l’ho voluto con la speranza che possa essere utilizzato anche dalla gente che viene in ospedale anche quando non ne ha bisogno».

«Entra nell’atrio, si prende il suo pacco, magari si ferma per un caffè e capisce che l’ospedale non è solo un luogo di preoccupazione o sofferenza. Punto a un processo di umanizzazione. Ci sono ospedali che hanno al loro interno gallerie e negozi. L’ospedale non deve essere visto come luogo di dolore e sofferenza, bisogna cambiare questo concetto».

«E così, passando per prendere un pacco o un caffè, quando dovrò entrarci perché ne ho bisogno per la mia salute, lo farò con uno spirito diverso, meno preoccupato e meno ansioso. Non è un caso se sia a Vercelli che a Borgosesia abbiamo reso anche maggiormente accoglienti gli ingressi. Vogliamo portare un tocco di umanità e accoglienza».

Le opportunità per i giovani: un’azienda con 2.250 dipendenti

Cosa hanno rappresentato per i giovani gli Stati generali?

«Abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi non solo per il logo, ma vogliamo che loro per primi vivano l’ospedale come un luogo umano. Con gli Stati generali si è cercato di superare una visione esclusivamente ospedaliera della sanità e mostrare la complessità di un’azienda che, grazie ai suoi 2.250 dipendenti, si pone come datore di lavoro leader della provincia».

«Ci occupiamo quotidianamente di prevenzione, assistenza, servizi territoriali, innovazione, cura e accompagnamento delle fragilità».

Vuole lanciare un messaggio agli studenti?

«Dico che la nostra è una delle aziende più importanti del Vercellese dal punto di vista occupazionale. E al nostro interno non abbiamo solo medici, ma anche laureati in giurisprudenza, ingegneria ed economia e commercio. Siamo un polo attrattivo dal punto di vista lavorativo e vogliamo avere manager giovani per continuare a crescere».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati