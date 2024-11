Stefano Sottile in televisione a “Che tempo che fa”. L’atleta borgosesiano è stato ospite di fabio Fazio nel programma sul canale Nove.

Periodo di riposo per Stefano Sottile dopo la lunga estate passata in pedana tra allenamenti e gare internazionali. La scorsa domenica sera l’atleta di Borgosesia è stato ospite in televisione nella celebre trasmissione “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio sl canale Nove. Il conduttore ha subito fatto entrare Sottile nel vivo della trasmissione ricordando il suo quarto posto alle Olimpiadi di Parigi, che poteva essere anche terzo.

«Nella finale di salto in alto ha ottenuto la misura di 2 34 metri, e ci ha fatto sognare – ha spiegato Fazio -. E’ la seconda miglior misura di sempre a livello nazionale».

Il ricordo della serata di Parigi

Il conduttore quindi coinvolgendo Sottile si è fatto raccontare il suo percorso per arrivare alle Olimpiadi: «Dopo una gara del 2019 – ha ricordato Sottile – mi sentii con Gimbo Tamberi e mi disse di puntare alla misura minima per l’Olimpiade. Qualche gara dopo arrivò il pass per andare a Parigi». Sottile ha poi ricordato la serata di Parigi quando ha fatto sognare l’Italia: «Bene il quarto posto, peccato che poteva essere un terzo». E poi ha ricordato anche quando è stato ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella insieme agli altri quarti posti delle Olimpiadi: «Un’altra bella emozione».

